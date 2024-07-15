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Haberler Yaşam 15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı? BUGÜN bankalar, kapalı mı, çalışıyor mu? Havale EFT hesaba geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 07:58

15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı? BUGÜN bankalar, kapalı mı, çalışıyor mu? Havale EFT hesaba geçiyor mu?

15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı sorusu araştırılıyor. 15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz bankaları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine ara veriyor. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? EFT havale gerçekleşiyor mu? İşte detaylar

15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı? BUGÜN bankalar, kapalı mı, çalışıyor mu? Havale EFT hesaba geçiyor mu?

15 Temmuz bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bireysel bankacılık işlemleri EFT havale gerçekleştirecek olanlar da araştırmalarına hız kazandırdı. Resmi tatil ilan edilen ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bugünde 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? EFT havale gerçekleşiyor mu?

15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı? BUGÜN bankalar, kapalı mı, çalışıyor mu? Havale EFT hesaba geçiyor mu?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılıyor. Bu özel gün resmi tatiller arasında. Bu noktada gözler bankaların çalışma saatlerine dönmüş durumda.
15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışması beklenmiyor. Şubelerin yeniden salı günü hizmet vermesi bekleniyor.

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15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı? BUGÜN bankalar, kapalı mı, çalışıyor mu? Havale EFT hesaba geçiyor mu?

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?
Para transferleri FAST işlemi ile 7/24 gönderilebiliyor. Bu işlem haricindekiler ilk işlem gününde hesaba geçiyor.

15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı? BUGÜN bankalar, kapalı mı, çalışıyor mu? Havale EFT hesaba geçiyor mu?

15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, noterler, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların tamamı kapalı olacak. Bu işletmeler 16 Temmuz Salı günü hizmet vermeye devam edecek.
15 Temmuz Pazartesi günü özel ve kamu bankaları kapalı olurken hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.
Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri' de Pazartesi günü hizmet vermeyecek. Vatandaşlar Pazartesi gününe randevu alamayacaklar.

15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı? BUGÜN bankalar, kapalı mı, çalışıyor mu? Havale EFT hesaba geçiyor mu?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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