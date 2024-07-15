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15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı? BUGÜN bankalar, kapalı mı, çalışıyor mu? Havale EFT hesaba geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
07:58
15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı? BUGÜN bankalar, kapalı mı, çalışıyor mu? Havale EFT hesaba geçiyor mu?
15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı sorusu araştırılıyor. 15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz bankaları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine ara veriyor. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? EFT havale gerçekleşiyor mu? İşte detaylar