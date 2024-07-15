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15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
07:42
15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?
15 Temmuz eczaneler açık mı, kapalı mı sorusuna cevap aranıyor. 15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı sorusu gündemde.. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine ara veriyor. Eczaneler çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? İşte, detaylar...