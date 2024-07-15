15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, noterler, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların tamamı kapalı olacak. Bu işletmeler 16 Temmuz Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

15 Temmuz Pazartesi günü özel ve kamu bankaları kapalı olurken hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri' de Pazartesi günü hizmet vermeyecek. Vatandaşlar Pazartesi gününe randevu alamayacaklar.