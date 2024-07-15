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Haberler Yaşam 15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 07:42

15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

15 Temmuz eczaneler açık mı, kapalı mı sorusuna cevap aranıyor. 15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı sorusu gündemde.. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine ara veriyor. Eczaneler çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? İşte, detaylar...

15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

15 Temmuz eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı Resmi tatil ilan edilen ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bugünde yatırım işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü borsa açık mı, çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

15 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.
15 Temmuz Pazartesi gününün resmi tatil oluşu nedeniyle hastane ve eczaneler hizmet vermeyecek.

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15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?
15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?
15 Temmuz Pazartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Normal günlerde ise eczaneler 09.00- 19-00 saatleri arasında hizmet veriyor. Resmi tatillerde ve Pazar günlerinde ise eczaneler arasında belirli bazı nöbetçi eczaneler hizmet vermekte.
Nöbetçi eczane sorgulama için aşağıdaki linki tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz;

https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/

15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, noterler, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların tamamı kapalı olacak. Bu işletmeler 16 Temmuz Salı günü hizmet vermeye devam edecek.
15 Temmuz Pazartesi günü özel ve kamu bankaları kapalı olurken hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.
Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri' de Pazartesi günü hizmet vermeyecek. Vatandaşlar Pazartesi gününe randevu alamayacaklar.

15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? BUGÜN eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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