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15 yaşında katil oldu! Arkadaşını yaptığı şaka yüzünden kalbinden bıçakladı!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
13:28
15 yaşında katil oldu! Arkadaşını yaptığı şaka yüzünden kalbinden bıçakladı!
Kan donduran olay Gaziantep'te yaşandı. 15 yaşındaki S.S.Ç., kendisine şaka yaptığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi yıkıldı. İşte kan donduran olayın detayları