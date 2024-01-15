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Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:28

15 yaşında katil oldu! Arkadaşını yaptığı şaka yüzünden kalbinden bıçakladı!

Kan donduran olay Gaziantep'te yaşandı. 15 yaşındaki S.S.Ç., kendisine şaka yaptığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi yıkıldı. İşte kan donduran olayın detayları

AJANSLAR
15 yaşında katil oldu! Arkadaşını yaptığı şaka yüzünden kalbinden bıçakladı!

Tüyler ürperten olay, dün akşam saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı.

15 yaşında katil oldu! Arkadaşını yaptığı şaka yüzünden kalbinden bıçakladı!

Olayın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı.

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15 yaşında katil oldu! Arkadaşını yaptığı şaka yüzünden kalbinden bıçakladı!

Şahin'i kanla içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

15 yaşında katil oldu! Arkadaşını yaptığı şaka yüzünden kalbinden bıçakladı!

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

15 yaşında katil oldu! Arkadaşını yaptığı şaka yüzünden kalbinden bıçakladı!

Şahin, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı.

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