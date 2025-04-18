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15 yaşındaki Gülden'in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış "Ben koğuş mesulu olacağım"
Giriş Tarihi: 18.04.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
15:34
15 yaşındaki Gülden'in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış "Ben koğuş mesulu olacağım"
Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'nin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesi yürekleri dağladı. Cinayet şüphelisi E.A.'nın, olaydan günler önce sosyal medyada arkadaşlarıyla cezaevine gireceğini yazdığı ortaya çıktı. İşte o kan donduran mesajlar…