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Haberler Yaşam 15 yaşındaki Gülden'in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış "Ben koğuş mesulu olacağım"
Giriş Tarihi: 18.04.2025 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:34

15 yaşındaki Gülden'in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış "Ben koğuş mesulu olacağım"

Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'nin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesi yürekleri dağladı. Cinayet şüphelisi E.A.'nın, olaydan günler önce sosyal medyada arkadaşlarıyla cezaevine gireceğini yazdığı ortaya çıktı. İşte o kan donduran mesajlar…

DHA
15 yaşındaki Gülden’in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış Ben koğuş mesulu olacağım

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 5 Nisan akşamı yaşanan korkunç cinayet, Türkiye'yi yasa boğdu. 15 yaşındaki Gülden Coni, okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

15 yaşındaki Gülden’in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış Ben koğuş mesulu olacağım

Olay yerinde hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülden Coni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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15 yaşındaki Gülden’in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış Ben koğuş mesulu olacağım

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle cinayet şüphelisi olarak aynı yaştaki E.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.A., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 yaşındaki Gülden’in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış Ben koğuş mesulu olacağım

SOSYAL MEDYADA ŞOK EDEN MESAJLAR

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar, olayın vahametini gözler önüne serdi. Kentte kuaförde çalışan E.A.'nın, cinayetten günler önce sosyal medyada arkadaş grubuyla yaptığı yazışmalarda cezaevine gireceğini bildiğini belirttiği öğrenildi.

15 yaşındaki Gülden’in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış Ben koğuş mesulu olacağım

"KOĞUŞ MESULU OLACAĞIM"

Mesajlarda, "Yarın ben de girebilirim, bana donla atlet yollayın" yazan E.A., arkadaşlarının "O niye donla atlet?" sorusuna, "Opsiyonel, yok donum. Koğuş mehsulu olcam. Donla atlet yollayın yeter" yanıtını verdi. E.A., koğuş sorumlusu olacağını da iddia ederken, arkadaşlarının "Paran var mı?" sorusu dikkat çekti. Bu yazışmalar, cinayetin planlı bir şekilde işlendiği şüphesini güçlendirdi.