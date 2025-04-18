15 yaşındaki Gülden'in katilinden kan donduran mesajlar! Cinayeti önceden planlamış "Ben koğuş mesulu olacağım"

"KOĞUŞ MESULU OLACAĞIM"

Mesajlarda, "Yarın ben de girebilirim, bana donla atlet yollayın" yazan E.A., arkadaşlarının "O niye donla atlet?" sorusuna, "Opsiyonel, yok donum. Koğuş mehsulu olcam. Donla atlet yollayın yeter" yanıtını verdi. E.A., koğuş sorumlusu olacağını da iddia ederken, arkadaşlarının "Paran var mı?" sorusu dikkat çekti. Bu yazışmalar, cinayetin planlı bir şekilde işlendiği şüphesini güçlendirdi.