150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Bakanlık olarak geliştirilen politikaların güçlü bir uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programı ile ihtiyaçları sahada tespit ettiklerini ve bu çerçevede 7,4 milyon haneye ulaştıklarını aktaran Bakan Göktaş, "Aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla 'Aile Eğitim Programımızla' 4,2 milyon kişiye, 'Evlilik Öncesi Eğitim Programımızla' 1,8 milyon gencimize eğitim verdik. Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirecek yegâne kurumun aile olduğuna inanıyoruz.

Bu kapsamda gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.