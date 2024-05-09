Haberler
Yaşam
150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
07:58
150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Son dakika Bakan Göktaş 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödeme takvimini duyurdu. Geçtiğimiz Şubat ayında evlilik kredisi başvuruları alınmaya başlamıştı. 150 bin TL evlilik kredisine başvuran çiftler ödeme takvimini araştırmaya başladılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ödemelerinin başlayacağı tarihi paylaştı. Aile ve Gençlik Fonuyla 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi desteği verilecek. Peki, Peki 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemeleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödeme takvimi