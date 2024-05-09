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Haberler Yaşam 150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:58

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Son dakika Bakan Göktaş 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödeme takvimini duyurdu. Geçtiğimiz Şubat ayında evlilik kredisi başvuruları alınmaya başlamıştı. 150 bin TL evlilik kredisine başvuran çiftler ödeme takvimini araştırmaya başladılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ödemelerinin başlayacağı tarihi paylaştı. Aile ve Gençlik Fonuyla 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi desteği verilecek. Peki, Peki 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemeleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödeme takvimi

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden yeni evlenecek çiftlere maddi destek yapabilmek adına başlatılan uygulama faizsiz evlilik kredisi ödeme takvimi araştırılmaya başladı. Başvurusunu yapan gençlere toplam 4 ay vadeyle 150 bin kredi verilecek. Peki, nasıl ödenecek, ödeme yöntemi nasıl olacak?

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'ne katıldı.
Programda açıklamalarda bulunun Bakan Göktaş faizsiz evlilik konusuna da değinerek ödemelerin Mayıs ayı içerisinde gerçekleşeceğini duyurdu.

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150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Bakanlık olarak geliştirilen politikaların güçlü bir uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programı ile ihtiyaçları sahada tespit ettiklerini ve bu çerçevede 7,4 milyon haneye ulaştıklarını aktaran Bakan Göktaş, "Aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla 'Aile Eğitim Programımızla' 4,2 milyon kişiye, 'Evlilik Öncesi Eğitim Programımızla' 1,8 milyon gencimize eğitim verdik. Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirecek yegâne kurumun aile olduğuna inanıyoruz.
Bu kapsamda gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE BAŞLADI?
Projenin pilot uygulaması Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başladı.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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