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19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs 2025 anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 14.05.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
14:01
19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs 2025 anlamı ve önemi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı gün kaldı. Her yıl coşkuyla karşılanan bu özel tarih ilk olarak 1938 yılında kutlanmıştır ve daha sonrasında resmi bayram olarak ilan edilmiştir. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler ve resmi kurumlar tatil olacak mı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs tatil mi? İşte, detaylar...