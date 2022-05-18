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Haberler Yaşam 19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 yarın İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:00

19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 yarın İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı binlerce kişi otobüs, metro, Marmaray ve diğer toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalarına başladı. Bu gibi resmi tatillerde bilindiği üzere şehir içi ulaşım araçlarının kullanımı vatandaşlara bedava oluyordu. Bu noktada "19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?" soruları gündeme taşındı. Konuyla ilgili olarak yetkili kurumlardan beklenen açıklama gelmişti. Buna göre; Yarın 19 Mayıs 2022 otobüs, metro, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar…

19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 yarın İstanbul’da İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Resmi tatillerde genel olarak toplu taşımaların ücretsiz olmasından kaynaklı binlerce vatandaş 19 Mayıs 2022 yarın toplu taşıma ücretsiz mi bedava mı sorusunun cevabını internet üzerinden araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi tüm Türkiye'de büyük coşkuyla kutlanacak olan milli bayramımızda etkinlikler düzenlenecek ve Gençlik Bayramı yurt genelinde kutlanacak. Peki, 19 Mayıs yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? İETT, otobüs, metro ve metrobüsler bedava mı, ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar…

19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 yarın İstanbul’da İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu seneye dair herhangi bir açıklama henüz gelmezken geçtiğimiz yıla bakıldığında toplu taşıma içerisinde yer alan metro, metrobüs, Marmaray ve otobüslerin 19 Mayısta ücretsiz olarak kullanıldığı biliniyor.

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19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 yarın İstanbul’da İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Konuyla ilgili Ankara, İzmir ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden bir açıklama gelmezken 19 Mayısta toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.

19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 yarın İstanbul’da İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 yarın İstanbul’da İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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