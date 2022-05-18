Haberler Yaşam 19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 yarın İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:00

19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2022 yarın İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı binlerce kişi otobüs, metro, Marmaray ve diğer toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalarına başladı. Bu gibi resmi tatillerde bilindiği üzere şehir içi ulaşım araçlarının kullanımı vatandaşlara bedava oluyordu. Bu noktada "19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?" soruları gündeme taşındı. Konuyla ilgili olarak yetkili kurumlardan beklenen açıklama gelmişti. Buna göre; Yarın 19 Mayıs 2022 otobüs, metro, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar…