1.sınıf ve ana sınıfı uyum haftası başladı mı, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamıında okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf, ve 9. sınıflara da uygulanacak olan uyum haftasına ilişkin detaylar veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu. Özellikle çocukları ilk kez eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak 1.sınıf ve ana sınıfı velileri oldukça heyecanlı. Öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine kolay alışabilmelerini ve güçlük yaşamamalarını hedefleyen bu düzenlemenin detayları araştırılıyor. Peki, uyum haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?