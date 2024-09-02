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Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:06

1.sınıf ve ana sınıfı uyum haftası başladı mı, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?

Yeni eğitim-öğreti yılının ilk zili uyum haftası öğrencileri için çalacak! 2024-2025 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1. sınıfa ve ana sınıfına başlayacak öğrenciler için okula ve eğitim programlarına adapte olabilmelerini sağlamak amacıyla uyum haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Heyecan içinde olan binlerce öğrenci ve veli uyum haftası programlarının ne zaman başlayacağını, etkinliklerin neler olacağını öğrenmek amacıyla araştırmalara başladı. İşte 2024-2025 uyum haftası takvimi ve etkinlikleri haberin devamında…

1.sınıf ve ana sınıfı uyum haftası başladı mı, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamıında okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf, ve 9. sınıflara da uygulanacak olan uyum haftasına ilişkin detaylar veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu. Özellikle çocukları ilk kez eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak 1.sınıf ve ana sınıfı velileri oldukça heyecanlı. Öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine kolay alışabilmelerini ve güçlük yaşamamalarını hedefleyen bu düzenlemenin detayları araştırılıyor. Peki, uyum haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?

1.sınıf ve ana sınıfı uyum haftası başladı mı, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?

1. SINIF ve ANA SINIFI UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Uyum haftası 2 gün olacak şekilde belirlendi. Buna göre okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası etkinlikleri 2-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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1.sınıf ve ana sınıfı uyum haftası başladı mı, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?
UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2024
1. GÜN PROGRAMI
Eğitimin ilk gününde ilkokula başlayacak öğrencilerin ailelerine yönelik "İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası" sunumu yapılacak. Ailelere aynı gün çocuklarıyla okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak.
2. GÜN PROGRAMI
İkinci gün ise öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Etkinliklerin yapılacağı saatler okul müdürlüklerince planlanacak.
1.sınıf ve ana sınıfı uyum haftası başladı mı, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?

Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ebeveynlerin etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesi öneriliyor.
Ortaokul öğrencilerine ise 9 Eylül'de ailelere yönelik "ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi" sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

1.sınıf ve ana sınıfı uyum haftası başladı mı, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?

OKULA UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Uyum haftası süresince öğrencilerin okula devam etmeleri zorunlu değildir. Bu nedenle, veliler çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda serbest bırakılmıştır.

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