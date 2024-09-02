Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
10:06
1.sınıf ve ana sınıfı uyum haftası başladı mı, kaç gün sürecek? MEB uyum haftası ders programı ve etkinlikleri nasıl?
Yeni eğitim-öğreti yılının ilk zili uyum haftası öğrencileri için çalacak! 2024-2025 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1. sınıfa ve ana sınıfına başlayacak öğrenciler için okula ve eğitim programlarına adapte olabilmelerini sağlamak amacıyla uyum haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Heyecan içinde olan binlerce öğrenci ve veli uyum haftası programlarının ne zaman başlayacağını, etkinliklerin neler olacağını öğrenmek amacıyla araştırmalara başladı. İşte 2024-2025 uyum haftası takvimi ve etkinlikleri haberin devamında…