2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı ve...

Akdeniz faunasının doğal bir parçası olan deniz ve kıyı ekosistemi açısından büyük önem taşıyan deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı Belek'te caretta carettalar için yıllardırı uzun soluklu bir çalışma yürütülüyor. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, caretta carettaların gönüllülerce yuvalarından çıkarılarak denize ulaştırılmasına ilişkin, "Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık, 850 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık." değerlendirmesini yaptı.