Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı ve...

2 milyon yumurtası koruma altına alındı ve...

Akdeniz faunasının doğal bir parçası olan deniz ve kıyı ekosistemi açısından büyük önem taşıyan deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı Belek'te caretta carettalar için yıllardırı uzun soluklu bir çalışma yürütülüyor. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, caretta carettaların gönüllülerce yuvalarından çıkarılarak denize ulaştırılmasına ilişkin, "Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon yumurtasını koruma altına aldık, 850 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık." değerlendirmesini yaptı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.08.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 22:22
2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı ve...

Canbolat, yazılı açıklamasında, biyoçeşitlilik ve doğa koruma konusunda uzman akademisyenler tarafından 2003 yılında kurulan derneğin, koruma altındaki türlerin yuvalama alanları ve yavrular için tehdit oluşturan unsurlarla mücadele ettiğini belirtti.

2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı ve...

Caretta carettalar Akdeniz faunasının doğal bir parçası durumunda. Deniz ve kıyı ekosistemi açısından büyük önem taşıyan deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı ise Belek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı ve...

Bölgede, her sene haziran-eylül arasında kamp çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Canbolat, çalışmalar sonucunda deniz kaplumbağaların 1999'da yaklaşık 500 olan yuva sayısının bugün 2 bin 500'e çıktığını kaydetti.

2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı ve...

Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon yumurtasının koruma altına aldığı kaydeden Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bunun sonucunda da 850 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık." ifadelerini kullandı.

2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı ve...

Çalışmaları akademisyen ve uzmanlara destek veren Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gönüllülerden oluşan ekiple sürdürdüklerini aktaran Canbolat yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak şu ayrıntılara da dikkat çekti:

2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı ve...

Kaplumbağaların yumurtadan çıktıktan sonra denize ulaşmaları için de tüm çalışmalarımızı aynı titizlikle yapıyoruz.

2 milyon caretta caretta yumurtası koruma altına alındı ve...

Ayrıca tüm bu süreçte faaliyetlerimizi, toplumda farkındalığı ve saha çalışmalarımızda gönüllü destekçi sayımızı artırmak amacıyla kamuoyuna yaymaya çabalıyoruz.

BİZE ULAŞIN