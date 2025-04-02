2 Nisan ne günü, önemi ve anlamı nedir? İşte, Dünya Otizm Farkındalık Günü tarihçesi ve mesajları

"Otizm farkındalığı, hayatı anlamak ve birlikte yaşamak için atılan en önemli adımdır. Bugün, daha bilinçli ve daha duyarlı bir toplum için çalışalım."

"Otizmli çocuklar ve bireyler, özel yeteneklere sahip. Onları sadece sevgiyle değil, anlayışla da destekleyelim.

"Otizm bir etiket değil, bir hayat tarzıdır. Otizmli bireylerin dünyasında birlikte yol alalım. Her gün farkındalıkla yaşayalım."

"Farklılıkları kutlamak, bir arada yaşamanın en güzel yoludur. 2 Nisan'da otizm farkındalığına katkı sağlamak için adım atalım."

"Farklı olmak, eksik olmak demek değildir. Otizmli bireyler de dünyamızı renklendiriyor. Onlara daha fazla anlayış, sevgi ve fırsat sunalım."

"Otizm, bir yolculuktur ve her yolculuk kendine özgüdür. Bu özel yolculukta otizmli bireylerin yanlarında olalım, onlara destek olalım."