2. Tosuncuk’vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!

Akyavaş arkadaşlarına, 'Toptan gıda işi yapacağım. Çok iyi para var. Size de kazançtan pay vereceğim. Başkası yapacağına siz yapın' diyerek para istedi. Arkadaşları da ellerindeki, avuçlarındaki tüm birikimlerini Akyavaş'a teslim etti.