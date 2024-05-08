20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA UZLAŞILDI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. Bakan Tekin'in açıklamasına göre, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.