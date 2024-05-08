Haberler
Yaşam
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:30
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?
20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyuruldu. Öğretmen atama takvimi sorgulanmaya başladı. 7 Mayıs Salı günü Bakan Tekin, 2023 yılı puanlarıyla beklenen atamanın yapılacağını açıkladı. "Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık" şeklinde açıklama yaparak 20 bin atama takvimini, branşları ve kontenjanları duyurdu. Atama bekleyen öğretmenler 20 bin öğretmen ataması ne zaman şeklinde sorgulamalarına başladılar. Peki; 2024'ün ilk öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atama kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, 20 bin öğretmen ataması detayları