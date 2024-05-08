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Haberler Yaşam 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:30

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyuruldu. Öğretmen atama takvimi sorgulanmaya başladı. 7 Mayıs Salı günü Bakan Tekin, 2023 yılı puanlarıyla beklenen atamanın yapılacağını açıkladı. "Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık" şeklinde açıklama yaparak 20 bin atama takvimini, branşları ve kontenjanları duyurdu. Atama bekleyen öğretmenler 20 bin öğretmen ataması ne zaman şeklinde sorgulamalarına başladılar. Peki; 2024'ün ilk öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atama kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, 20 bin öğretmen ataması detayları

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

MEB öğretmen atama takvimi kesinleşti. Son yapılan açıklamayla 20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının istişareleri sonucunda beklenen öğretmen atama takvimi, branş ve kontenjanlar netleşti. İşte öğretmen atama takvimi detayları:

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA UZLAŞILDI!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. Bakan Tekin'in açıklamasına göre, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

BAKAN TEKİN DUYURDU: ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER VAR!
Tekin ayrıca, "Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak." ifadelerini kullandı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ
Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı.

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA GÜNDEMDE | Bakan Tekin ilan etti: MEB öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BRANŞ DAĞILIMI
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

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