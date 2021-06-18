20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında belli oldu. Koronavirüs salgını süresince risk grubunda bulunan 18-20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler yasak saatlerini ve günlerini merak ediyorlar. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamaların çoğunun kaldırılması ya da gevşetilmesi sayesinde bu yaş grubunun dışarı çıkma saatleri de belli oldu. Özellikle 65 yaş üzeri kişilerin aşı olup olmamaları bu durumda ayırıcı özellik sağlıyor. Buna göre; 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri.