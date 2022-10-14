Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 20 yıllık hayal gerçek oldu! Zeytinburnu Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:45

20 yıllık hayal gerçek oldu! Zeytinburnu Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaptığı açıklamada, "Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi. Neredeyse 20 yıl, bu alanı Zeytinburnu için bir nefes, sosyalleşme, bir araya gelme alanı haline nasıl getirebiliriz diye düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.

AA
20 yıllık hayal gerçek oldu! Zeytinburnu Millet Bahçesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan alan, millet bahçesi olarak düzenlendi.

20 yıllık hayal gerçek oldu! Zeytinburnu Millet Bahçesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulan, 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açılan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılışı, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
20 yıllık hayal gerçek oldu! Zeytinburnu Millet Bahçesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaptığı açıklamada, millet bahçesinin bulunduğu alanın 1950'lerden itibaren 2020'ye kadar askeri lojman olarak kullanıldığını, daha sonra buradaki lojmanlarda ikamet eden askeri personellerin, TOKİ tarafından Başakşehir'de inşa edilen yeni konutlarına taşındığını söyledi.

20 yıllık hayal gerçek oldu! Zeytinburnu Millet Bahçesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Mart 2020'de askeri lojmanların yıkıldığını, aynı yılın temmuz ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla millet bahçesinin temelinin atıldığını anımsatan Arısoy, buranın yapımını TOKİ'nin üstlendiğini, tamamlanmasından sonra bahçenin işletim ile bakım ve onarım sorumluluğunu belediyenin yaptığını belirtti.

20 yıllık hayal gerçek oldu! Zeytinburnu Millet Bahçesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

20 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Millet bahçesinin Zeytinburnu'nun tam ortasında yer aldığını, etrafında kaymakamlık, kültür merkezi, emniyet müdürlüğü ile 15 Temmuz Meydanı gibi kentsel alanların ve kamu kurumlarının olduğunu aktaran Arısoy, şöyle devam etti:

SON DAKİKA