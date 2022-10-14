Haberler Yaşam 20 yıllık hayal gerçek oldu! Zeytinburnu Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:45

20 yıllık hayal gerçek oldu! Zeytinburnu Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaptığı açıklamada, "Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi. Neredeyse 20 yıl, bu alanı Zeytinburnu için bir nefes, sosyalleşme, bir araya gelme alanı haline nasıl getirebiliriz diye düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.