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  • 200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...

200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği 'ü satmadı! Hem de...

Efsane olarak anılan çocukluk aşkı 'ü öyle bir yeniledi ki 200 bin TL teklif etmelerine rağmen otomobilini satmadı! Eskilerin muhteşem otomobili Murat 124'ü tamamen orijinal parçalarla yepyeni duruma getiren , aracını astronomik teklifler gelmesine rağmen satmadı. İşte baştan sona yenilenen Murat 124'ün inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:28
200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...

kuşkusuz bir tutkudur, çocukluğundan beri sahibi olmak isteyen ; oldukça kötü halde olan efsane Murat 124'ü satın aldı ve daha sonra o kadar güzel bir şekilde aracını yeniledi ki fiyat teklifi verenlerin sayısı oldukça arttı. Tamamen orijinal parçalar kullanarak yenileme yapan Paşam Sezer'in aracını 200 bin TL'ye bile satmadı!

200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...

Hurda sayılabilecek 1974 model 'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kalıyor!

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200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...

Facebook'ta modifiye düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu ,

200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...

12.500 liraya aldığı 'ü adeta yeniden yaptı.

200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...

Araba tutkunu 12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.

200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...

43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda.

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