200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...
200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...
Efsane otomobil olarak anılan çocukluk aşkı Murat 124'ü öyle bir yeniledi ki 200 bin TL teklif etmelerine rağmen otomobilini satmadı! Eskilerin muhteşem otomobili Murat 124'ü tamamen orijinal parçalarla yepyeni duruma getiren Paşam Sezer, aracını astronomik teklifler gelmesine rağmen satmadı. İşte baştan sona yenilenen Murat 124'ün inanılmaz değişimi...
Giriş Tarihi: 30.09.2019
11:27
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
11:28