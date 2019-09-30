200 bin TL verdiler; baştan sonra yenilediği Murat 124'ü satmadı! Hem de...

Otomobil kuşkusuz bir tutkudur, çocukluğundan beri Murat 124 sahibi olmak isteyen Paşam Sezer; oldukça kötü halde olan efsane Murat 124'ü satın aldı ve daha sonra o kadar güzel bir şekilde aracını yeniledi ki fiyat teklifi verenlerin sayısı oldukça arttı. Tamamen orijinal parçalar kullanarak yenileme yapan Paşam Sezer'in aracını 200 bin TL'ye bile satmadı!