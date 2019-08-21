200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu
200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu
Döneminin efsane otomobili Murat 124 hala birçok otomobil hastası tarafından kullanılıyor. Bilindiği üzere Murat 124'ler sadece dönemindeki popülerliği ile değil aynı zamanda ilginç modifiye modelleri ile ön plana çıkıyor. Murat 124'e ilgi duyan vatandaşlardan biri de Paşam Sezer. Ama bu sıradan bir ilgi değil. Murat 124'ü orijinal parçalarla yepyeni bir hale getiren Paşam Sezer, aracına gelen astronomik rakamları bile geri çevirdi. Peki bu efsane otomobil nasıl yenilendi? Aldığı otomobili servet değerine getiren süreç haberimizde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 21.08.2019
12:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2019
12:52