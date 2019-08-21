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  • 200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu

200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane 124'le gündem oldu

Döneminin efsane otomobili 124 hala birçok otomobil hastası tarafından kullanılıyor. Bilindiği üzere Murat 124'ler sadece dönemindeki popülerliği ile değil aynı zamanda ilginç modifiye modelleri ile ön plana çıkıyor. Murat 124'e ilgi duyan vatandaşlardan biri de . Ama bu sıradan bir ilgi değil. Murat 124'ü orijinal parçalarla yepyeni bir hale getiren Paşam Sezer, aracına gelen astronomik rakamları bile geri çevirdi. Peki bu efsane otomobil nasıl yenilendi? Aldığı otomobili servet değerine getiren süreç haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 12:52
200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu

Hurda sayılabilecek 1974 model 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kalıyor! Facebook'ta modifiye düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu , 12.500 liraya aldığı Murat 124'ü adeta yeniden yaptı.

200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

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200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu

Araba tutkunu 12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.

200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu

43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda.

200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu

'e 124 için astronomik teklifler gelse de o 'Ben bu aracı kızım için yaptım, benden ona baba yadigarı olarak kalacak.' diyerek tüm teklifleri elinin tersiyle itti.

200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu

İşte 12.500 TL'ye alınan 43 yaşındaki 124'ün harika değişimi!

200 bin TL'ye bile satmadı! Yenilediği efsane Murat 124'le gündem oldu
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