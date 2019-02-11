2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

OY VERME BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ
Aşağıdaki illerde 07.00 - 16.00 arasında oy kullanılacak;
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis
Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 - 17.00 arasında gerçekleşecek.