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  • 2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

2019 sayfası ile ? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

yaklaşırken '?' sorusu da en çok cevabı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bu seçimlerde 57 milyon oy kullanacak yurttaş, hangi sandıkta oy kullanacağını sorgularken sayfası kullanıma açıldı. Böylelikle, vatandaşlar hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini kolaylıkla öğrenebilecek. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin detaylarından 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin detayları öğrenebilir, nerede ve hangi okulda oy kullanacağınız hakkındaki bilgiye hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 11:23
2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 57 milyon seçmen de '?' sorusunun cevabına odaklanmış durumda ve arama motorları üzerinde en çok araştırılan konu olarak öne çıkıyor. Yüksek Seçim Kurulu, 2019 seçmen sorgulama sayfasını yurttaşların erişimine açtı. Böylelikle, nerede oy kullanacaklarını öğrenmek isteyen bireyler hangi sandıkta ve okulda bu işlemi gerçekleştirebileceklerine erişebiliyor. Peki, sayfasına nasıl ve nereden ulaşılır? Konuya yönelik detaylar şu şekilde...

2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenlerin öncelikle "https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp" adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra açlan ekranda gerek eski tip nüfus cüzdanı gerekse yeni kimlik kartı ile sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İlgili bilgilerle "sorgula" butonuna tıklanıldıktan sonra hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

Öte yandan, e-Devlet üzerinden de oy kullanacağınız sandık bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Bir başka seçmen sorgulama sistemi ise mobil uygulamalar. işlemleri için mobil uygulamaları da devreye soktu. Android ve İOS için hazırlanan mobil uygulamaları telefonunuza indirerek seçmen kaydınız ile ilgili gelişmeleri ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

E-DEVLET İLE SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı aracılığıyla seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

  • e-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ aracılığıyla giriş yapın.
  • Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgilerinizi girin.
  • Daha sonra arama satırına "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazın ve ilk sayfaya tıklayın.
  • Karşınıza gelen ekranda yurt içi seçmen kütüğü bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

E DEVLET SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

ÖĞRENCİLER NEREDE OY KULLANACAK?

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

OY VERME BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

Aşağıdaki illerde 07.00 - 16.00 arasında oy kullanılacak;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 - 17.00 arasında gerçekleşecek.

2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

2019 SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLYON KİŞİ OY KULLANACAK?

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilişi töreninde konuştu. Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir" dedi.

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