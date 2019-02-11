2019 YSK seçmen sorgulama sayfası ile nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı hızlı sorgulayın!

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 57 milyon seçmen de 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun cevabına odaklanmış durumda ve arama motorları üzerinde en çok araştırılan konu olarak öne çıkıyor. Yüksek Seçim Kurulu, 2019 seçmen sorgulama sayfasını yurttaşların erişimine açtı. Böylelikle, nerede oy kullanacaklarını öğrenmek isteyen bireyler hangi sandıkta ve okulda bu işlemi gerçekleştirebileceklerine erişebiliyor. Peki, YSK seçmen sorgulama sayfasına nasıl ve nereden ulaşılır? Konuya yönelik detaylar şu şekilde...