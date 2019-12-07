2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...
2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...
2020 yıl için geri sayımın başladı şu günlerde yeni yılda olması beklenen pek çok beklenti de ortaya çıkmaya başladı. Trade-schools, 2020 yılında popüler olması beklenen mesleklerin listesini açıkladı. İlk sırada yer alan meslek ise şaşkına çevirdi. İşte o meslekler...
Giriş Tarihi: 07.12.2019
01:14
Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
01:22
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