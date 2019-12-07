Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...

'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...

yıl için geri sayımın başladı şu günlerde yeni yılda olması beklenen pek çok beklenti de ortaya çıkmaya başladı. Trade-schools, 2020 yılında popüler olması beklenen mesleklerin listesini açıkladı. İlk sırada yer alan meslek ise şaşkına çevirdi. İşte o meslekler...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 01:14 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 01:22
2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...

51 mesleğin yer aldığı listede ilk 2'ye tahmin edemeyeceğiniz bir meslek oturdu.

2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...

51. Zihin Aktarım Uzmanı

50. Android İlişki Danışmanı

49. Soyu tükenmiş türleri inceleyen birim

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...

48. Düzenli Depolama Solucanı Operatörü

47. Uzay Hemşire veya Doktor

2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...

46. Uzay Turizm Rehberi

45. Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı

2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...

44. Cyborg Tasarımcısı

43. Hiper-Akıllı Ulaştırma Mühendisi

2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...

42. Ömür Sonu Müdürü veya Anlatıcı

41. Kentsel Güvenlik Koordinatörü

2020'de popüler olacak meslekler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırtıyor...

40. Farmasötik Zanaatkar

39. Kişisel Mikrobiyom Müdürü

BİZE ULAŞIN