SON DAKİKA

Yeni yılın ikinci gününde emekli zammı son dakika haberleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. En düşük ve en yüksek Ocak 2022 emekli maaş zammının ne kadar olacağı merak edilirken gözler ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. . Ocak ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarına zam yapacak. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler…