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Haberler Yaşam 2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:24

2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?

EGM PA duyurularını yakından takip edenler Jandarma Bekçi alımı başvuruları ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Yeni yıla girmemize çok az bir zaman kala gözler 2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir gibi soruların yanıtlarına çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. Buna göre; 2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili yeni gelişmeler binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak gibi detaylar yer alıyordu. Peki 2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?

2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

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2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.Şartların tamamı için pa.edu'da yer alan ilanlardaki detayları inceleyebilirsiniz.

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