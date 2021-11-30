EGM PA duyurularını yakından takip edenler Jandarma Bekçi alımı başvuruları ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Yeni yıla girmemize çok az bir zaman kala gözler 2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir gibi soruların yanıtlarına çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. Buna göre; 2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı ne zaman, şartları nelerdir? İşte yanıtı…