Kadir Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.

Kadir Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her Müminin armağanlara garkettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…