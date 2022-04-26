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2022 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! En anlamlı resimli, dualı ve ayetli kandi mesajları!
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
09:37
2022 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! En anlamlı resimli, dualı ve ayetli kandi mesajları!
Kadir Gecesi'ne az bir süre kaldı. Bin aydan daha anlamlı olan bu gecede Müslümanlar dualarını edip tövbe ederek günahlarından arınıyor. Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan'da idrak edilecek. Müslümanlar da "en güzel kandil mesajları, Kadir Gecesi mesajları" için arama yapıyor. Bu mübarek gecede Müslümanlar birbirlerine gecenin ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bildiren mesajlar yolluyor. İşte en güzel ve en anlamlı 2022 Kadir Gecesi mesajları!