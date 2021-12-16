2022 Ocak Emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari ücret zammının belli olması ile birlikte, gözler emekli maaşlarına çevrildi. Ocak ayı itibariyle zamlı maaşına kavuşacak olan emekliler, bu yıl emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞKUR en düşük Ocak emekli zammı belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, SSK ve BAĞKUR emeklileri için ön görülen zam miktarı en az yüzde 10.47 olarak ön görülüyor. Peki, 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı