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Haberler Yaşam SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı için geri sayım: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:30 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 19:31

SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı için geri sayım: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak Emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari ücret zammının belli olması ile birlikte, gözler emekli maaşlarına çevrildi. Ocak ayı itibariyle zamlı maaşına kavuşacak olan emekliler, bu yıl emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞKUR en düşük Ocak emekli zammı belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, SSK ve BAĞKUR emeklileri için ön görülen zam miktarı en az yüzde 10.47 olarak ön görülüyor. Peki, 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı

SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı için geri sayım: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları milyonlarca vatandşaın gündeminde yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam için geri sayıma başladı. Maaşlara yapılacak zam tutarında en önemli etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli zammı;

SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı için geri sayım: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı için geri sayım: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı için geri sayım: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı için geri sayım: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.
Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak

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