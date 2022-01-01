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Haberler Yaşam 2022 Resmi tatil günleri takvimi: 2022 Yılında hafta içine denk gelen resmi tatil günleri hangileri? İşte yeni yıl takvimi!
Giriş Tarihi: 01.01.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 18:53

2022 Resmi tatil günleri takvimi: 2022 Yılında hafta içine denk gelen resmi tatil günleri hangileri? İşte yeni yıl takvimi!

Yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşayan milyonlarca vatandaş 2022 resmi tatil günleri takvimi ile ilgili araştırmalara başladı. Milli ve dini bayramların hafta içine denk gelmesi halinde kamu, özel sektör ve okullarda bilindiği üzere belirli tarihler aralığında tatil sayılıyor. Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği bu kapsamda sorgulanmaya başladı. Öğrenci ve çalışanlar 2022 resmi tatil günlerine göre şimdiden plan yapmaya hazırlanıyor. İşte 2022 takvimi ile hafta içine denk gelen resmi tatil günleri ve tüm detaylar...

2022 Resmi tatil günleri takvimi: 2022 Yılında hafta içine denk gelen resmi tatil günleri hangileri? İşte yeni yıl takvimi!

Ocak ayının ilk gününde binlerce kişinin gündeminde 2022 resmi tatil günleri takvimi yer aldı. Milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği merak edilirken Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Bu noktada 2022 resmi tatil günleri takvimi arşatırmaları hız kazandı. İşte 2022 yılının resmi günler takvimi ve detaylar...

2022 Resmi tatil günleri takvimi: 2022 Yılında hafta içine denk gelen resmi tatil günleri hangileri? İşte yeni yıl takvimi!

2022 RESMİ TATİLLERİ HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR MU?

2022 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Cumhuriyet bayramı ise 1.5 gün resmi tatil olacak.

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2022 Resmi tatil günleri takvimi: 2022 Yılında hafta içine denk gelen resmi tatil günleri hangileri? İşte yeni yıl takvimi!

İşte 2022 yılına ilişkin resmi tatil günleri takvimi;

1 Ocak Cumartesi Yılbaşı

23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü

2022 Resmi tatil günleri takvimi: 2022 Yılında hafta içine denk gelen resmi tatil günleri hangileri? İşte yeni yıl takvimi!

2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı

2022 Resmi tatil günleri takvimi: 2022 Yılında hafta içine denk gelen resmi tatil günleri hangileri? İşte yeni yıl takvimi!

15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Salı Zafer Bayramı

29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı

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