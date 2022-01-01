2022 Resmi tatil günleri takvimi: 2022 Yılında hafta içine denk gelen resmi tatil günleri hangileri? İşte yeni yıl takvimi!

Yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşayan milyonlarca vatandaş 2022 resmi tatil günleri takvimi ile ilgili araştırmalara başladı. Milli ve dini bayramların hafta içine denk gelmesi halinde kamu, özel sektör ve okullarda bilindiği üzere belirli tarihler aralığında tatil sayılıyor. Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği bu kapsamda sorgulanmaya başladı. Öğrenci ve çalışanlar 2022 resmi tatil günlerine göre şimdiden plan yapmaya hazırlanıyor. İşte 2022 takvimi ile hafta içine denk gelen resmi tatil günleri ve tüm detaylar...