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Haberler Yaşam Memur maaş zammı tablosu ocak zammı ile ortaya çıkıyor! 2023 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 11:44

Memur maaş zammı tablosu ocak zammı ile ortaya çıkıyor! 2023 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak zammı ile yeniden değerlendirilecek emekli ve memur maaşları için hesaplar başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkacak zam oranı için ilk üç aylık fark geride kaldı. 2023 Ocak memur zammı tablosu şekillenmeye başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında üzerinde detaylı bir çalışma yapılan ocak 2023 zammı memurlar için etkili olacak. Açıklanan enflasyonun yanı sıra yılsonu beklenti anketleri de sonucu ortaya çıkarmaya başladı. Peki, en düşül ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, maaş tablosu ve hesaplar…

Memur maaş zammı tablosu ocak zammı ile ortaya çıkıyor! 2023 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı Ocak 2023 hesapları yapılmaya başladı. Enflasyon oranları ile birlikte ortaya çıkacak memur ve emekli zammı için vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi hedefinde çalışılıyor. En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Enflasyon farkı ile ortaya çıkacak memur maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar araştırmalarını sürdürüyor. İşte, tüm merak edilenler…

Memur maaş zammı tablosu ocak zammı ile ortaya çıkıyor! 2023 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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Memur maaş zammı tablosu ocak zammı ile ortaya çıkıyor! 2023 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

Memur maaş zammı tablosu ocak zammı ile ortaya çıkıyor! 2023 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

Memur maaş zammı tablosu ocak zammı ile ortaya çıkıyor! 2023 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

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