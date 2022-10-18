Haberler Yaşam Memur maaş zammı tablosu ocak zammı ile ortaya çıkıyor! 2023 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 11:44

Ocak zammı ile yeniden değerlendirilecek emekli ve memur maaşları için hesaplar başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkacak zam oranı için ilk üç aylık fark geride kaldı. 2023 Ocak memur zammı tablosu şekillenmeye başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında üzerinde detaylı bir çalışma yapılan ocak 2023 zammı memurlar için etkili olacak. Açıklanan enflasyonun yanı sıra yılsonu beklenti anketleri de sonucu ortaya çıkarmaya başladı. Peki, en düşül ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, maaş tablosu ve hesaplar…