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Giriş Tarihi: 16.08.2024 23:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:34

2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları için belirlenen tarih geldi çattı. Tek oturum şeklinde yapılacak sınavlar 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Güz ve bahar dönemi fark etmeksizin başarısız oldukları derslerin ortalamalarını yükseltmek isteyen adaylar sınavdan hemen önce AÖF sınav giriş belgeleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte, Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü düzenleniyor. Söz konusu sınava güz ve bahar dönemi fark etmeksizin derslerinde başarısız olan, ortalamasını yükseltmek veya üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan ders alan binlerce açıköğretim öğrencisi katılım sağlıyor. Tek oturumda gerçekleşecek sınavlardan önce "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç soru, kaç dakika?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ve merak edilen tüm detaylar…

2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı.

Sınav giriş belgelerine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

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2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu dersleri 1 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

Öğrenciler 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yaz okulu sınavına katılacak.

2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika?

YAZ OKULU SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika?

YAZ OKULU SINAVININ KATKISI
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

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