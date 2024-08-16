2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü düzenleniyor. Söz konusu sınava güz ve bahar dönemi fark etmeksizin derslerinde başarısız olan, ortalamasını yükseltmek veya üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan ders alan binlerce açıköğretim öğrencisi katılım sağlıyor. Tek oturumda gerçekleşecek sınavlardan önce "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç soru, kaç dakika?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ve merak edilen tüm detaylar…