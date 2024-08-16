2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika?

Giriş Tarihi: 16.08.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
23:34
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları için belirlenen tarih geldi çattı. Tek oturum şeklinde yapılacak sınavlar 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Güz ve bahar dönemi fark etmeksizin başarısız oldukları derslerin ortalamalarını yükseltmek isteyen adaylar sınavdan hemen önce AÖF sınav giriş belgeleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? AÖF yaz okulu sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte, Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...