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Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:11

2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 29. Dönem TBMM Takvimi, yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir çalışma döneminin ardından 30 Temmuz 2024 tarihinde tatile girdi. Bu süreçte, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve 9. Yargı Paketi gibi birçok önemli teklif görüşüldü. 2024 TBMM yeni yasama döneminin ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalarla gündeme geleceği düşünülüyor. Peki, TBMM ne zaman açılacak, 29. Dönem TBMM Yasama Dönemi ne zaman başlayacak?

2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 29. Dönem TBMM Takvimi, yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak?

TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2023'te başlamasının ardından, 50'si uluslararası anlaşmalarla ilgili olmak üzere toplam 70 kanun teklifi kabul edildi. Genel Kurul, 30 Temmuz 2024 tarihinde tatile girdi. Yoğun gündemle TBMM yeni yasama dönemine başlaması için geri sayım başladı. Peki, TBMM ne zaman açılacak? 29. yeni Yasama Dönemi ne zaman başlayacak? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler....

2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 29. Dönem TBMM Takvimi, yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak?

2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

29. Dönem TBMM yeni Yasama Döneminin 1 Ekim 2024 Salı günü başlayacağı kamuoyunun bilgisine sunuldu.

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2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 29. Dönem TBMM Takvimi, yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak?

TBMM, 28. DÖNEM 2. YASAMA YILINI TAMAMLADI

TBMM Genel Kurulunda bu yasama yılında, 50'si uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri olmak üzere toplam 70 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştırıldı. Genel Kurulda son olarak sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alındı ve kabul edildi.

2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 29. Dönem TBMM Takvimi, yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak?

TBMM Genel Kurulunda, 31 Ekim 2023 tarihinde 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı; 23 Ocak'ta da İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Öte yandan, Genel Kurulda görüşmelerine başlanan ve bazı maddeleri kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı.

2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 29. Dönem TBMM Takvimi, yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak?

Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanıp kabul edilen 9. Yargı Paketi ile Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun Teklifi'nin, Genel Kurulda görüşmelerine başlanamadı. Ancak bu tekliflerin bazı maddeleri, Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dercedildi.

Danışma Kurulu 118 kez toplandı. Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 796 kanun teklifi verildi.

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