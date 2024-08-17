2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 29. Dönem TBMM Takvimi, yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak?

TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2023'te başlamasının ardından, 50'si uluslararası anlaşmalarla ilgili olmak üzere toplam 70 kanun teklifi kabul edildi. Genel Kurul, 30 Temmuz 2024 tarihinde tatile girdi. Yoğun gündemle TBMM yeni yasama dönemine başlaması için geri sayım başladı. Peki, TBMM ne zaman açılacak? 29. yeni Yasama Dönemi ne zaman başlayacak? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler....