Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
12:11
2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 29. Dönem TBMM Takvimi, yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir çalışma döneminin ardından 30 Temmuz 2024 tarihinde tatile girdi. Bu süreçte, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve 9. Yargı Paketi gibi birçok önemli teklif görüşüldü. 2024 TBMM yeni yasama döneminin ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalarla gündeme geleceği düşünülüyor. Peki, TBMM ne zaman açılacak, 29. Dönem TBMM Yasama Dönemi ne zaman başlayacak?