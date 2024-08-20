2024 TEV BURS BAŞVU TAKVİMİ: Türk Eğitim Vakfı (TEV) yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar?

Birinci soruda verilen şartlarla birlikte bursa başvurmak için öğrencilerin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. (Not ortalamasının uygun olması halinde adayların en fazla 1 başarısız dersi olabilir.)

Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin ise başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve bunu belgelemeleri gerekmektedir.