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Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:02

2024 TEV BURS BAŞVU TAKVİMİ: Türk Eğitim Vakfı (TEV) yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar?

1967 yılında kurulanan Türk Eğitim Vakfı uzun yıllardır maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs yardımı yapmaktadır. TEV Eğitim Vakfı'nın (Yükseköğrenim) Bursu'ndan, Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil) öğrenciler faydalanabilmektedir. Milyonlarca üniversite öğrencisi burs/kredi döneminin başladığı günlerde, TEV burslarının ne zaman başlayacağını merak etmekte. Peki, 2024 TEV burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar, nasıl başvurulabilir?

2024 TEV BURS BAŞVU TAKVİMİ: Türk Eğitim Vakfı TEV yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar?

TEV burs başvuru tarihleri açıklandı! Üniversite, yüksek lisans, doktora ve lise öğrencilerine farklı tutarlarda burslarla ekonomik yardım sağlanmakta. Öğrencilerin gündeminde ise Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurularının ne zaman başlayacağı sorusu var. TEV burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar? İşte, 2024 TEV burs başvuru tarihleri ve konuyla ilişkin detaylar…

2024 TEV BURS BAŞVU TAKVİMİ: Türk Eğitim Vakfı TEV yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar?

TEV YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türk Eğitim Vakfı yükseköğrenim burs başvuruları 16 Eylül 2024-11 Ekim 2024 tarihlerinde alınacak. Adaylar TEV internet adresinden dolduracakları formlarla başvuru işlemini tamamlayacak.

TEV BURS BAŞVURU EKRANI

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2024 TEV BURS BAŞVU TAKVİMİ: Türk Eğitim Vakfı TEV yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar?

TEV YÜKSEKÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2024-2025 öğretim yılında yükseköğrenim bursu aylık 4.500 TL olarak belirlenmiştir.

2024 TEV BURS BAŞVU TAKVİMİ: Türk Eğitim Vakfı TEV yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar?

TEV BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Bursu'ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil) öğrenciler faydalanabilmektedir. 2023-2024 öğretim yılı için Türkiye sınırları içindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören KKTC uyruklu az sayıda öğrenciden de başvuru kabul edileceği TEV'in resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. .

2024 TEV BURS BAŞVU TAKVİMİ: Türk Eğitim Vakfı TEV yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar?

Birinci soruda verilen şartlarla birlikte bursa başvurmak için öğrencilerin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. (Not ortalamasının uygun olması halinde adayların en fazla 1 başarısız dersi olabilir.)

Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin ise başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve bunu belgelemeleri gerekmektedir.

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