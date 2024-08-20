Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
10:02
2024 TEV BURS BAŞVU TAKVİMİ: Türk Eğitim Vakfı (TEV) yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar?
1967 yılında kurulanan Türk Eğitim Vakfı uzun yıllardır maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs yardımı yapmaktadır. TEV Eğitim Vakfı'nın (Yükseköğrenim) Bursu'ndan, Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil) öğrenciler faydalanabilmektedir. Milyonlarca üniversite öğrencisi burs/kredi döneminin başladığı günlerde, TEV burslarının ne zaman başlayacağını merak etmekte. Peki, 2024 TEV burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar, nasıl başvurulabilir?