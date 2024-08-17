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Giriş Tarihi: 17.08.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 09:33

2024 YÖKDİL/2 TAKVİMİ | YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

2024 YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı! 11 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2), 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4016 salonda yapıldı. Sınavın ardından sınava katılım sağlayan adayların gündeminde sonuçların ne zaman duyurulacağı sorusu var. YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarları yayımlandı ve adaylar netlerini hesaplamaya başladı. Şimdi gözler, ÖSYM'nin belirlediği sonuç açıklama tarihine çevrildi. YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

2024 YÖKDİL/2 TAKVİMİ | YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

2024 YÖKDİL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının ardından, YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM, sonuçları değerlendirerek yalnızca doğru cevapları dikkate alacak ve yanlış cevapları göz önünde bulundurmayacak. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuçların ne zaman kamuoyuna duyurulacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki YÖKDİL 2024 sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar…

2024 YÖKDİL/2 TAKVİMİ | YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

2024 YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçlarının, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden ağustos ayının sonunda açıklanması planlanıyor. ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre 2024 YÖKDİL/2 29 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Adayların almaya hak kazandığı puanlar YÖKDİL/2 alanında 5 yıl geçerli olacak.

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2024 YÖKDİL/2 TAKVİMİ | YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

2024 YÖKDİL/2 SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2024 YÖKDİL/2 sınavının sonuçları ÖSYM tarfından gerçekleştirilen diğer tüm sınavlar gibi, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak. 29 Ağustos 2024 Perşembe günü adaylar sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

2024 YÖKDİL/2 TAKVİMİ | YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI


ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

2024 YÖKDİL/2 TAKVİMİ | YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

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