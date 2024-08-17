Giriş Tarihi: 17.08.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
09:33
2024 YÖKDİL/2 TAKVİMİ | YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?
2024 YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı! 11 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2), 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4016 salonda yapıldı. Sınavın ardından sınava katılım sağlayan adayların gündeminde sonuçların ne zaman duyurulacağı sorusu var. YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarları yayımlandı ve adaylar netlerini hesaplamaya başladı. Şimdi gözler, ÖSYM'nin belirlediği sonuç açıklama tarihine çevrildi. YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?