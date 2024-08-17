2024 YÖKDİL/2 TAKVİMİ | YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

2024 YÖKDİL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının ardından, YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM, sonuçları değerlendirerek yalnızca doğru cevapları dikkate alacak ve yanlış cevapları göz önünde bulundurmayacak. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuçların ne zaman kamuoyuna duyurulacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki YÖKDİL 2024 sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar…