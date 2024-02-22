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Haberler Yaşam 2024'ün en çarpıcı fotoğrafları! Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:07

2024'ün en çarpıcı fotoğrafları! Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar...

2024 yılının "Sualtı Fotoğrafları" ile nefes kesen görüntü koleksiyonuyla yeni derinlikleri keşfedin ve kendinizi su yüzeyinin altındaki güzelliğe bırakın. Okyanusların, göllerin, nehirlerin ve hatta yüzme havuzlarının derinliklerinden çekilen büyüleyici fotoğraflara platform sağlayan yıllık yarışmanın kazananları açıklandı.

2024’ün en çarpıcı fotoğrafları! Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar...

Bu yıl, dünya çapındaki fotoğrafçılar tarafından 6.500'den fazla su altı fotoğrafı çekildi. Birbirinden büyüleyici fotoğraflar için jüri, 'Bu yıl kazanan fotoğraflarda balinalar hakim oldu' yorumunu yaptı.

2024’ün en çarpıcı fotoğrafları! Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar...

Ancak paneli gerçekten etkileyen görüntü, Alex Dawson'ın Grönland kıyısı açıklarında katledilen balinaların devasa iskeletleri arasında yüzen bir dalgıcı gösteren fotoğraftı.

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2024’ün en çarpıcı fotoğrafları! Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar...

Meksika'da sardalye yiyen bir Bryde balinasının bu muhteşem çekiminin merceğinin arkasında Rafael Fernandez Caballero var. İspanyol fotoğrafçı, geçen yıl Magdalena Körfezi'nin açık Pasifik sularında 'benzersiz bir manzara' gördüğünü söyledi. 'Karınlarını yüzlerce kilogram balıkla doldurmak için yem arayarak sularda devriye gezdiler' diye ekledi. 'Bu fotoğraf saldırı anını gösteriyor... tek kelimeyle unutulmaz.'

2024’ün en çarpıcı fotoğrafları! Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar...

Bu görüntü, bir erkek makakın Tayland'ın Phi Phi Adaları sularındaki yüzme becerilerine dair nadir bir bakış açısı sunuyor. Yengeç yiyen maymunların davranışlarını belgeleyen Kuveytli fotoğrafçı Suliman Alatiqi fotoğarafı böyle açıklıyor. 'Makaklar deniz çevresinde yaşamaya çok iyi uyum sağladılar ve ulaşım, çöp toplama, serinleme ve oyun gibi çeşitli nedenlerle suya girerler' diye açıkladı. 'Son derece verimli yüzücülerdir, yarım dakikaya kadar dalabilirler ve kısa mesafeleri çoğu insandan daha hızlı katedebilirler.'

2024’ün en çarpıcı fotoğrafları! Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar...

ABD'li fotoğrafçı Lisa Stengel, hızlı bir av sırasında lambuka balıklarının 'pusuya düşmesi' olarak tanımladığı bu anı yakalamak için 'tüm duyularını' kullandı. 'Dinlerseniz okyanusta muazzam miktarda ses var' diye açıkladı. 'Aksiyon görülemeyecek kadar hızlıydı, bu yüzden bu özel anı yakalamak için kameramla saldırıların sesine odaklandım.'

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