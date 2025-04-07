Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 14:20

2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

Ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili heyecan gün geçtikçe artıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasında bulunan binlerce kişi, bu sınav aracılığıyla lisans programlarına geçiş yapmanın hedefinde. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başvuru ve uygulama takvimi, adayların en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Peki, DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar için ÖSYM tarafından yılda bir kez gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için geri sayım başladı. Her yıl yüz binlerce kişinin katılım gösterdiği bu önemli sınavın başvuru süreci merakla bekleniyor. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte sınav takvimi ve başvuru detayları...

2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN?

İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, eğitimlerine dört yıllık lisans programlarında devam edebilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bu yıl 20 Temmuz tarihinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs'ta başlayacak ve 2 Haziran tarihinde sona erecek.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 13 Haziran olarak belirlendi.

2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2 yıllık ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katıldığı DGS'nin sonuçları 11 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından tercih süreciyle ilgili detaylar da ÖSYM tarafından paylaşılacak.

2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?