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2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
14:20
2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?
Ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili heyecan gün geçtikçe artıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasında bulunan binlerce kişi, bu sınav aracılığıyla lisans programlarına geçiş yapmanın hedefinde. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başvuru ve uygulama takvimi, adayların en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Peki, DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?