2025 DGS TAKVİMİ: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2 yıllık ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katıldığı DGS'nin sonuçları 11 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından tercih süreciyle ilgili detaylar da ÖSYM tarafından paylaşılacak.