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Haberler Yaşam 2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 01:21

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?

2025 yılına adım atarken, SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarının hangi tarihlerde ödeneceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Her ayın 17-26 tarihleri arasında maaş alan emekliler, 2025 yılı için ödeme takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorguluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için her yıl belirlediği takvimi kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 2025 emekli maaş ödeme tarihleri açıklandı mı? SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte 2025 yılı emekli maaşı ödeme takvimi hakkında tüm merak edilenler...

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?

2025 yılı yaklaşırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarının hangi gün ödeneceğini öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Her ayın 17-26 tarihleri arasında maaş alan emekliler, 2025 yılı için ödeme takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorguluyor. Emekli maaşı ödeme günleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Ancak, resmi tatiller veya özel günler maaş ödeme günlerinde değişikliklere yol açabiliyor. Peki, 2025 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödeme günleri açıklandı mı? İşte, 2025 emekli maaşı ödeme tarihleri ve tüm detaylar...

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. Bir yanda SSK ve Bağkur emeklisi aylık enflasyon oranlarına göre alacakları maaş zamlarını hesaplarken diğer yanda ise yeni yılda emekli maaşı ödeme takviminde yeni yıl ödeme herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.

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2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?

2025 EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yeni yılda da emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılacak.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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