2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?

2025 yılı yaklaşırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarının hangi gün ödeneceğini öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Her ayın 17-26 tarihleri arasında maaş alan emekliler, 2025 yılı için ödeme takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorguluyor. Emekli maaşı ödeme günleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Ancak, resmi tatiller veya özel günler maaş ödeme günlerinde değişikliklere yol açabiliyor. Peki, 2025 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödeme günleri açıklandı mı? İşte, 2025 emekli maaşı ödeme tarihleri ve tüm detaylar...