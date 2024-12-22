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2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
01:21
2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında yatan emekli maaşı ödemeleri değişecek mi, ne zaman yatacak?
2025 yılına adım atarken, SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarının hangi tarihlerde ödeneceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Her ayın 17-26 tarihleri arasında maaş alan emekliler, 2025 yılı için ödeme takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorguluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için her yıl belirlediği takvimi kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 2025 emekli maaş ödeme tarihleri açıklandı mı? SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte 2025 yılı emekli maaşı ödeme takvimi hakkında tüm merak edilenler...