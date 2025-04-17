2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?

Fed faiz kararı yatırımcıların odağında. Piyasa kararlarını takip eden yatırımcılar altın, dolar, kripto vb. birçok piyasada etkisi büyük olan karar için toplantı detaylarını takip ediyor. Şubat kararının ardından yeni ayın toplantı tarihleri sorgulanıyor. Peki, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?