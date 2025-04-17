Haberler
Yaşam
2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
09:20
2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?
Küresel piyasalar, gözünü ABD Merkez Bankası'nın Nisan 2025 toplantısına çevirmiş durumda. Bu yıl içinde alınacak üçüncü faiz kararı; altın, dolar, kripto para piyasaları ve petrol fiyatlarının seyrinde kritik bir rol oynayacak. Yatırımcılar, faiz indirimi yönünde bir adım atıp atmayacağını yakından takip ederken, açıklanan toplantı kararlarında enflasyonun yüksek kalması halinde sıkı para politikasının sürdürülebileceğine işaret edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, son üç toplantıda faiz oranlarında artışa gitmişti. Şimdi ise piyasaların odak noktası, Nisan ayındaki toplantıdan çıkacak kararda. Peki, Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, indirime gidilecek mi?