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Haberler Yaşam 2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:20

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?

Küresel piyasalar, gözünü ABD Merkez Bankası'nın Nisan 2025 toplantısına çevirmiş durumda. Bu yıl içinde alınacak üçüncü faiz kararı; altın, dolar, kripto para piyasaları ve petrol fiyatlarının seyrinde kritik bir rol oynayacak. Yatırımcılar, faiz indirimi yönünde bir adım atıp atmayacağını yakından takip ederken, açıklanan toplantı kararlarında enflasyonun yüksek kalması halinde sıkı para politikasının sürdürülebileceğine işaret edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, son üç toplantıda faiz oranlarında artışa gitmişti. Şimdi ise piyasaların odak noktası, Nisan ayındaki toplantıdan çıkacak kararda. Peki, Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, indirime gidilecek mi?

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?

Fed faiz kararı yatırımcıların odağında. Piyasa kararlarını takip eden yatırımcılar altın, dolar, kripto vb. birçok piyasada etkisi büyük olan karar için toplantı detaylarını takip ediyor. Şubat kararının ardından yeni ayın toplantı tarihleri sorgulanıyor. Peki, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) takvimine göre, Nisan ayında toplantı yapılmayacak. Bir sonraki faiz kararı, 6-7 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantının ardından 7 Mayıs saat 22:00'de duyurulacak.

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2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?

FED TOPLANTI TARİHLERİ
FED toplantı takvimi: 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.

2026 yılı toplantı tarihleri; 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık.

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?

MART AYI TOPLANTI KARARI NE OLMUŞTU?

Mart ayı toplantısında FED, politika faizini %4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Şubat ayında da faiz değişmezken, önceki üç toplantıda üst üste faiz indirimi kararı alınmıştı.

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, beklentiler ne yönde?
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