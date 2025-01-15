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2025 LGS NE ZAMAN? MEB takvimi ile LGS başvuru ve sınav takvimi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
16:50
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan öğrenciler, başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait LGS takvimini yayımlayarak sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu. Güzel bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için kritik öneme sahip bu sınavın detayları belli oldu. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru süreci ve sınav takvimi ile ilgili merak edilenler...