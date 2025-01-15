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Haberler Yaşam 2025 LGS NE ZAMAN? MEB takvimi ile LGS başvuru ve sınav takvimi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 16:50

2025 LGS NE ZAMAN? MEB takvimi ile LGS başvuru ve sınav takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan öğrenciler, başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait LGS takvimini yayımlayarak sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu. Güzel bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için kritik öneme sahip bu sınavın detayları belli oldu. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru süreci ve sınav takvimi ile ilgili merak edilenler...

2025 LGS NE ZAMAN? MEB takvimi ile LGS başvuru ve sınav takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan öğrenciler, başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait LGS takvimini yayımlayarak sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?

2025 LGS NE ZAMAN? MEB takvimi ile LGS başvuru ve sınav takvimi

LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZİ SINAVIN TARİHİ BELLİ OLDU
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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2025 LGS NE ZAMAN? MEB takvimi ile LGS başvuru ve sınav takvimi

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

2025 LGS NE ZAMAN? MEB takvimi ile LGS başvuru ve sınav takvimi
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2025 LGS NE ZAMAN? MEB takvimi ile LGS başvuru ve sınav takvimi
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