2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarına göre tercih süreci, 2025-YKS başvuru yapan adaylar için başlayacaktır. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercihlerin son teslim tarihi ise 18 Nisan 2025 günü saat 23:59'a kadar olup, bu tarihe kadar yapılacak tercihler geçerli olacaktır.