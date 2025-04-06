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Haberler Yaşam 2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:52

2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında online olarak tamamlanacak. Askeri öğrenci adayları, tercihlerini gerçekleştirdikten sonra gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2025 MSÜ tercih takvimi ile ilgili ayrıntılar...

2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025 MSÜ) sonuçlarına göre tercihler alınmaya devam ediyor. Adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihler yaparken, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. İşte, MSÜ tercih sonuçlarıyla ilgili en güncel bilgiler...

2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Ancak, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı.

Bununla birlikte, MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr/ üzerinden duyurulacak.

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2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarına göre tercih süreci, 2025-YKS başvuru yapan adaylar için başlayacaktır. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercihlerin son teslim tarihi ise 18 Nisan 2025 günü saat 23:59'a kadar olup, bu tarihe kadar yapılacak tercihler geçerli olacaktır.

2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2025 yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tercihleri, adaylar için 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecektir. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan MSÜ sınavına katılan öğrenciler, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini belirleyerek başvurularını tamamlayabilirler. Detaylı bilgiler, tercih kılavuzlarının yayımlanmasının ardından erişilebilir olacaktır.

2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?

MSÜ TERCİHLERİNDE PUAN TÜRLERİ
Tercih aşamasında dikkat edilecek Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları puan türleri şöyle:

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO);
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretlen adaylar müzik yetenek sınavına girer) tercihi yapılabilecek.