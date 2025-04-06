Haberler
Yaşam
2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte ilan edilecek?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
10:52
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında online olarak tamamlanacak. Askeri öğrenci adayları, tercihlerini gerçekleştirdikten sonra gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2025 MSÜ tercih takvimi ile ilgili ayrıntılar...