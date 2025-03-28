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Haberler Yaşam 2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 15:05

2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval ayı da yaklaşıyor. Milyonlarca Müslüman'ın oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazan'ın ardından gelen bu kutsal zaman diliminde 6 gün oruç tutmak, sünnet olarak kabul ediliyor. Bayramın habercisi olan bu mübarek ay, ibadetlerle dolu günlerin devamı niteliğinde. Peki, 2025 yılında Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi

2025 yılında Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Şevval ayı başlayacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in, "Ramazanı oruçla geçirip buna Şevval'den altı gün ilave eden kimse, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" hadisiyle önemine vurgu yaptığı Şevval ayı, manevi değeri yüksek bir dönem olarak kabul edilmektedir. İşte, Şevval ayının başlama tarihi ve faziletleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi

2025 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, Şevval ayı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Müslümanlar için önemli olan bu ayda, Ramazan Bayramı'nın ardından oruç tutmak isteyenler Şevval orucunu da yerine getirebilirler.

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2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi

ŞEVVAL AYI ORUCU FARZ MIDIR?

Şevval ayında tutulan oruç, büyük fazilet ve sevap barındıran bir ibadettir. Ramazan orucunun ardından gelen bu oruç, halk arasında "Altı Gün Orucu" olarak da bilinir.

Şevval orucu, arka arkaya 6 gün tutulabileceği gibi, ay boyunca farklı günlere dağıtarak da yerine getirilebilir. Her iki durumda da orucun fazileti aynı olup, manevi anlamda büyük kazançlar sağlar. Ramazan ayında tutulan farz oruçlara ek olarak Şevval orucunu da tutmak, sevabı kat kat artıran bir ibadet olarak kabul edilir.

2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı:

Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi

Kurban Bayramı:

Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1447): 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe