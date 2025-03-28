2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi

ŞEVVAL AYI ORUCU FARZ MIDIR?

Şevval ayında tutulan oruç, büyük fazilet ve sevap barındıran bir ibadettir. Ramazan orucunun ardından gelen bu oruç, halk arasında "Altı Gün Orucu" olarak da bilinir.

Şevval orucu, arka arkaya 6 gün tutulabileceği gibi, ay boyunca farklı günlere dağıtarak da yerine getirilebilir. Her iki durumda da orucun fazileti aynı olup, manevi anlamda büyük kazançlar sağlar. Ramazan ayında tutulan farz oruçlara ek olarak Şevval orucunu da tutmak, sevabı kat kat artıran bir ibadet olarak kabul edilir.