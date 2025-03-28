Haberler
Yaşam
2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
15:05
2025 ŞEVVAL AYI TARİHİ: Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, anlam ve önemi
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval ayı da yaklaşıyor. Milyonlarca Müslüman'ın oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazan'ın ardından gelen bu kutsal zaman diliminde 6 gün oruç tutmak, sünnet olarak kabul ediliyor. Bayramın habercisi olan bu mübarek ay, ibadetlerle dolu günlerin devamı niteliğinde. Peki, 2025 yılında Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?