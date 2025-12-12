Haberler
Yaşam
2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:02
2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?
Müslümanların manevi hayatında önemli bir yere sahip olan Üç Aylar yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025–2026 dini günler takvimiyle Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ile Ramazan ayına ait tüm tarihler netleştirdi. Manevi yenilenmenin kapılarını aralayan bu mübarek dönem için milyonlar hazırlıklarını hızlandırdı. Peki Üç Aylar bu yıl hangi tarihte başlayacak?