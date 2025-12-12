2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?

Üç Aylar'ın gelişi İslam dünyasında heyecanla karşılanıyor. Diyanet'in yeni dini günler takviminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç günleri açıklanırken, Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri ile Ramazan orucunun da tarihleri belli oldu. Manevi atmosferiyle dikkat çeken bu kutsal dönem için sorular artıyor: Üç Aylar ne zaman başlayacak?