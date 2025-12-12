Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:02

2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?

Müslümanların manevi hayatında önemli bir yere sahip olan Üç Aylar yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025–2026 dini günler takvimiyle Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ile Ramazan ayına ait tüm tarihler netleştirdi. Manevi yenilenmenin kapılarını aralayan bu mübarek dönem için milyonlar hazırlıklarını hızlandırdı. Peki Üç Aylar bu yıl hangi tarihte başlayacak?

  • ABONE OL
2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?

Üç Aylar'ın gelişi İslam dünyasında heyecanla karşılanıyor. Diyanet'in yeni dini günler takviminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç günleri açıklanırken, Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri ile Ramazan orucunun da tarihleri belli oldu. Manevi atmosferiyle dikkat çeken bu kutsal dönem için sorular artıyor: Üç Aylar ne zaman başlayacak?

2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep'in başlamasıyla idrak edilecek. 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Receb Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 19 Şubat 2026 - 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

2026 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Diyanet ile Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )