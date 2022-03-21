21 Mart ekinoks (gün eşitliği) nedir, özellikleri ve burçlara etkisi nelerdir? 21 Mart 2022 ilkbahar ekinoksu nedir, neler değişecek? İşte burçlara etkisi!

Gündüz ile gecenin eşit olması durumunu ifade eden ve yılda Eylül ile Mart olmak üzere iki kez gerçekleşen 21 Mart ilkbahar ekinoksu bugün gündemdeki yerini aldı. Baharın başlanlangıcı olarak da görülen bugünle beraber "21 Mart 2022 ekinoks nedir, özellikleri ve burçlara etkisi nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İlkbahar ekinoksuyla beraber günler uzamaya başlayacak. Bu durumun astroloji üzerinde de çeşitli anlamı ve burçlara etkisi mevcut. Peki, 21 Mart 2022 ekinoks nedir, özellikleri ve burçlara etkisi nelerdir? İşte detaylar...