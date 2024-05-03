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Haberler Yaşam 21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 12:32

21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Antalya'da 21 yaşındaki Umut Ötgüne, 2 aylık eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne ile trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan çiftten Umut Ötgüne tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ailesi, talihsiz gencin organlarının bağışlanmasına karar verdi. Anne Hüsniye Ötgüne'nin sözleri, yüreklere işledi…

DHA
21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Acı olay Antalya'nın Serik İlçesi'nde 28 Nisan akşamı yaşandı. 21 yaşındaki Umut Ötgüne'nin kontrolünü yitirdiği 07 AUL 207 plakalı motosiklet, yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptı. Motosikletteki Umut Ötgüne ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne yola savrularak yaralandı. Ötgüne çifti, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Yaralı çiftten Umut Ötgüne'nin, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Mayıs öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

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21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Umut Ötgüne'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ötgüne'nin nakle uygun görülen organları dün operasyonla alındı. Operasyonun ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Umut Ötgüne bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Serik'te toprağa verilecek. Ötgüne'nin eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne ise Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

MESAİ BİTİMİ EVE DÖNÜŞTE KAZA YAPTILAR

Kadriye Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan Umut Ötgüne'nin, mesai bitimi Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde kasiyer olarak çalışan eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne'yi aldıktan sonra motosikletle eve dönerken, kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. Umut Ötgüne ve Teybut Nur Çiftçi Ötgüne'nin okul döneminde tanışıp, 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

AİLENİN SÖZLERİ TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI

Umut Ötgüne'nin organlarını bağışlama kararının ardından açıklama yapan anne Hüsniye Ötgüne, "Çok üzgünüz, ciğerimiz yanıyor. Bunun tarifi yok. Bunu hiçbir kelimeyle anlatamayız. Beyin ölümü gerçekleşti oğlumun, organlarını bağışlamamızı söylediler. Biz de bağışladık. Oğlum Umut, kimin ihtiyacı varsa ona umut olsun. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. İnsanlar organ bekliyor. Kimin ihtiyacı varsa ona helalühoş olsun" dedi.

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