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21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
12:32
21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Antalya'da 21 yaşındaki Umut Ötgüne, 2 aylık eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne ile trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan çiftten Umut Ötgüne tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ailesi, talihsiz gencin organlarının bağışlanmasına karar verdi. Anne Hüsniye Ötgüne'nin sözleri, yüreklere işledi…