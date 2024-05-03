21 yaşındaki Umut Ötgüne’nin acı sonu: Ailesinin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

AİLENİN SÖZLERİ TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI

Umut Ötgüne'nin organlarını bağışlama kararının ardından açıklama yapan anne Hüsniye Ötgüne, "Çok üzgünüz, ciğerimiz yanıyor. Bunun tarifi yok. Bunu hiçbir kelimeyle anlatamayız. Beyin ölümü gerçekleşti oğlumun, organlarını bağışlamamızı söylediler. Biz de bağışladık. Oğlum Umut, kimin ihtiyacı varsa ona umut olsun. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. İnsanlar organ bekliyor. Kimin ihtiyacı varsa ona helalühoş olsun" dedi.