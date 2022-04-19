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Haberler Yaşam 23 Nisan şiirleri burada! (2-4-6- 6 kıtalık) En çok okunan, kısa, uzun, yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:41

23 Nisan şiirleri burada! (2-4-6- 6 kıtalık) En çok okunan, kısa, uzun, yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa süre kala 23 Nisan şiirleri araştırılıyor. En güzel, yeni ve anlam yüklü 2,3,4 kıtalık 23 Nisan şiiri okumak isteyenler şimdiden hazırlıklara başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, kısa, uzun, en güzel 23 Nisan şiirleri sosyal medyada paylaşılıyor. İşte 2022 yılına özel 23 Nisan etkinliklerinde okunabilecek en güzel ve kısa 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri...

23 Nisan şiirleri burada! 2-4-6- 6 kıtalık En çok okunan, kısa, uzun, yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak 23 Nisan şiirleri paylaşılıyor. Şu zamana kadar 23 Nisan ile ilgili birçok şiirler ve sözler yazıldı. İlkokul 2.3.4 sınıflar başta olmak üzere pek çok kişinin okumak isteyeceği en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve yeni 23 Nisan şiirleri haberimizde yer alıyor. İşte bu özel ve anlamlı günde kullanabileceğiniz en güzel 23 Nisan şiirleri seçenekleri…

23 Nisan şiirleri burada! 2-4-6- 6 kıtalık En çok okunan, kısa, uzun, yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN

23 Nisan!..

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inanan,

Her işte üstün,

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen,

Yurduna güven,

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali Yücel

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23 Nisan şiirleri burada! 2-4-6- 6 kıtalık En çok okunan, kısa, uzun, yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

23 Nisan şiirleri burada! 2-4-6- 6 kıtalık En çok okunan, kısa, uzun, yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

23 NİSAN KOKUSU

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hâli var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE

23 Nisan şiirleri burada! 2-4-6- 6 kıtalık En çok okunan, kısa, uzun, yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 23 Nisan şiirleri
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