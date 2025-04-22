23 Nisan’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri gündemde

HAFTA İÇİ ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR?

Eczanelerin açılma saati her eczane için aynıdır. Mesai saatleri sabah 09.00'da başlar. Açılış saatleri hafta içinde eczaneler açısından farklılık göstermez. Ancak kapanma saatleri farklı olabilir. Özellikle bu durum nöbetçi eczaneler açısından önem taşır.

Eczanelerin kapanma saati ise akşam 19.00'dır. Yani akşam 19.00 olduğunda eczaneler kapanır. Ancak akşam saatlerde acil bir durum eczanenin bulunduğu yere göre farklılık gösterebilir. Bazı illerde ve ilçelerde eczanelerin kapanma saati 18.00 olabilmektedir.