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Haberler Yaşam 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri gündemde
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:19

23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri gündemde

23 Nisan'ın resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu mercek altına aldı. Resmi dairelerin kapalı olacağı bu özel günde, ilaç veya sağlık ürünleri temin etmek isteyen vatandaşlar "23 Nisan'da eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle reçeteli ilaçlarını almak ya da acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler, eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı olacak?

23 Nisan’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri gündemde

23 Nisan Çarşamba günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu yurt genelinde hissedilmeye hazırlanıyor. Ancak bu özel günde sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, eczanelerin mesai saatlerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, eczaneler 23 Nisan 2025'te açık mı, nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi? İşte detaylar...

23 Nisan’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri gündemde

23 NİSAN'DA ECZANELER KAPALI MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil günlerinden biridir. Bu nedenle, 23 Nisan'da eczaneler kapalıdır. Ancak vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

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23 Nisan’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri gündemde

HAFTA İÇİ ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR?
Eczanelerin açılma saati her eczane için aynıdır. Mesai saatleri sabah 09.00'da başlar. Açılış saatleri hafta içinde eczaneler açısından farklılık göstermez. Ancak kapanma saatleri farklı olabilir. Özellikle bu durum nöbetçi eczaneler açısından önem taşır.

Eczanelerin kapanma saati ise akşam 19.00'dır. Yani akşam 19.00 olduğunda eczaneler kapanır. Ancak akşam saatlerde acil bir durum eczanenin bulunduğu yere göre farklılık gösterebilir. Bazı illerde ve ilçelerde eczanelerin kapanma saati 18.00 olabilmektedir.

23 Nisan’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri gündemde

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba

23 Nisan’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri gündemde

23 NİSAN'DA NERELER KAPALI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan'da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.