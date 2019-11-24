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  • 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada! 2019 Resimli Öğretmenler Günü şiirleri!

24 Kasım mesajları ve sözleri burada! 2019 Resimli şiirleri!

Bugün 24 Kasım . Günün anlam ve önemine özel mesajları ve sözleri binlerce vatandaş yoğun olarak araştırıyor. İnsanlık tarihinin en önemli mesleğini yapan öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlamak adına her yıl 24 Kasım tarihinde okullarda etkinlikler ve törenler düzenleniyor. Bizlere emek veren, büyüten, yetiştiren bu özel kişileri mutlu etmek adına en güzel kısa, uzun ya da 2, 3, 4 kıtalık şiirlere ve sözlere bu başlık altından ulaşabilir, öğretmenlerinize haberimizde bulunan şiirlerden okuyup onları mutlu edebilirsiniz. İşte Günü şiirleri ve sözleri!

Giriş Tarihi: 24.11.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 10:06
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada! 2019 Resimli Öğretmenler Günü şiirleri!

24 Kasım 'ne sayılı günler kala herkes öğretmenlerini mutlu etmek istiyor. Bizlere emek veren, büyüten, öğreten öğretmenlerimiz için en güzel hediye onlara layık birer vatandaş olabilmektir. Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan , dünyada farklı bir tarihte kutlanıyor. Dünyada Öğretmenler Günü 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Sizler de haberimizin detaylarında yer alan şiirlerden ve sözlerden okuyabilir, onları mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel 24 Kasım şiirleri ve sözleri!

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada! 2019 Resimli Öğretmenler Günü şiirleri!

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…

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24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada! 2019 Resimli Öğretmenler Günü şiirleri!

Öğretmenler Günü

Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz asırlarca geçmez,
Hayatım sayfa sayfa eseriniz,
Nasıl unuturuz anıları biz.

Öğretmenim gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.

O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir öğrencin var.
Cumhurbaşkanı senin talebendir,
Başbakan hesabı senden öğrenir.

Yıllar geçmiş bir zat elinizi öper,
Ben Milli Eğitim Bakanıyım der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.

Hatalı yazdıysam özür dilerim,
Satırlarda sınırlanmaz bu sevgim.
24 Kasım sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.

Gönlünüz ikinci baharı yaşar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Öğretmenim, gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun...

Muhittin YEGÜL

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada! 2019 Resimli Öğretmenler Günü şiirleri!

ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada! 2019 Resimli Öğretmenler Günü şiirleri!

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla
Yarınlara el ele beraber koşanlarla,
Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,
Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren
Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adamıştır milletine hizmette.
Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen
Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada! 2019 Resimli Öğretmenler Günü şiirleri!

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada! 2019 Resimli Öğretmenler Günü şiirleri!

ÖĞRETMENİM

Okumayı yazmayı,
Sayıları saymayı,
Güzel resim yapmayı,
Sensin bana öğreten.

Büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi,
Yurduma hizmet etmeyi,
Sensin bana öğreten.

Kasabamı, köyümü,
Vatanımı, yurdumu,
Milletimi, soyumu,
Sensin bana öğreten.

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