Dünyanın her yerinde kadınlarımızın önemini kavradığımız 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları araştırılıyor. Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür. Şiddete hayır diyebilmenin bir diğer yolu kadınlarımızı koruyup kollamak olurken Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı sosyal medya araçlarıyla gönderiliyor. Evde, sokakta veya yolda yürürken korku dolu adımlar atan kadınlarımız haklarını aramaya çalışıyor. Sizlerde haberimizde özel olarak hazırladığımız 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajları ve sözlerine bakabilir, dilediğinizi seçip yakınlarınıza gönderebilirsiniz…