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Haberler Yaşam Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları: 25 Kasım resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı ve sözleri 2021
Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 09:59

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları: 25 Kasım resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı ve sözleri 2021

Dünyanın her yerinde kadınlarımızın önemini kavradığımız 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları araştırılıyor. Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür. Şiddete hayır diyebilmenin bir diğer yolu kadınlarımızı koruyup kollamak olurken Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı sosyal medya araçlarıyla gönderiliyor. Evde, sokakta veya yolda yürürken korku dolu adımlar atan kadınlarımız haklarını aramaya çalışıyor. Sizlerde haberimizde özel olarak hazırladığımız 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajları ve sözlerine bakabilir, dilediğinizi seçip yakınlarınıza gönderebilirsiniz…

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları: Resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı ve sözleri 2021

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları ile tüm dünya gündemine taşındı. 1999 yılından itibaren 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilirken en güzel, resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı sosyal medyada rağbet görüyor. Hem Kadın cinayetleri ile ilgili sözler ve 'Kadına şiddete hayır' mesajları araştırılıyor. İşte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları ve sözleri!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları: Resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı ve sözleri 2021

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

"Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir."

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

"Ailedeki şiddet insanları öldürür."

Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle , saygıyla anıyoruz.

"Ailede şiddet geleceği karartır."

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları: Resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı ve sözleri 2021

Kadınlara uygulanan fiziksel , psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

"Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, "Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir". Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım'ı çıkarabilme ümidiyle…"

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle yapılacak etkinliklerin, bu sağlıksız gidişatı engellemesini, bilinç, sağduyu ve itidal oluşumuna katkı sunmasını gönülden diliyorum.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları: Resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı ve sözleri 2021

Unutulmamalıdır ki, ailenin sağlık ve mutluluğu, toplumun huzur ve güveni ancak kadınlarımızın saygı, sevgi ve adalet görmesiyle mümkündür."

"Bu itibarla, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunup geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini temenni ediyorum."

"1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim."

" '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları: Resimli, anlamlı, kısa ve uzun Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı ve sözleri 2021

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ SÖZLERİ

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

"Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur."

Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

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