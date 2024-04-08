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25 yaşındaki Dilaray Karmaz 30. kattan yere çakıldı: Canlı yayın detayı şok etti!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
08:54
25 yaşındaki Dilaray Karmaz 30. kattan yere çakıldı: Canlı yayın detayı şok etti!
İstanbul Esenyurt'ta 25 yaşındaki Dilaray Karmaz, oturduğu 39 katlı rezidansın 30'uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 'cinayet' şüphesi ile soruşturma başlatılırken Karmaz'ın kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan'ın gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ulaşılan canlı yayın detayı şoke etti!