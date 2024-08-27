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Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:44

27 Ağustos 2024 maç fikstürü : Bugün hangi maçlar var, kimler mücadele edecek, müsabakalar nereden izlenebilir?

Futbolseverler ve taraftarlar haftanın maç tablosunu yakından takip ediyor. Televizyon ekranlarında ve özel yayın platformlarında yayınlanmak üzere 27 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve LaLiga maçları gerçekleşecek. Peki, 27 Ağustos 2024 maç fikstürü nasıl, bugün hangi takımların maçı var, müsabakalar nereden izlenir?

27 Ağustos 2024 maç fikstürü : Bugün hangi maçlar var, kimler mücadele edecek, müsabakalar nereden izlenebilir?

Futbolseverlere ve taraftarlara müjde, 27 Ağustos Salı akşamı futbol maçlarıyla dolu dolu geçecek! Takımların birbirleriyle olan çekişmeli mücadelesi ekran başındaki izleyicilere heyecan ve adrenalin dolu dakikalar yaşatacak. Vatandaşlar özellikle UEFA, Şampiyonlar Ligi maç fikstürünü yakın markaja aldı. İşte 27 Ağustos Salı günü gerçekleşecek müsabakalar ve detayları haberin devamında…

27 Ağustos 2024 maç fikstürü : Bugün hangi maçlar var, kimler mücadele edecek, müsabakalar nereden izlenebilir?

27 AĞUSTOS BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?


Şampiyonlar Ligi - Play-off - Türk Takımları
22:00 Galatasaray- Young Boys

(TRT 1, CBC Sport, tabii)

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27 Ağustos 2024 maç fikstürü : Bugün hangi maçlar var, kimler mücadele edecek, müsabakalar nereden izlenebilir?

Şampiyonlar Ligi - Play-off
22:00 Salzburg- Dinamo Kiev

(tabii)

27 Ağustos 2024 maç fikstürü : Bugün hangi maçlar var, kimler mücadele edecek, müsabakalar nereden izlenebilir?

Şampiyonlar Ligi - Play-off
22:00 Sparta Prag- Malmö

(tabii)

27 Ağustos 2024 maç fikstürü : Bugün hangi maçlar var, kimler mücadele edecek, müsabakalar nereden izlenebilir?

27 AĞUSTOS BUGÜN LALİGA'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Mallorca- Sevilla

(S Sport Plus, S Sport)

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