Haberler Yaşam 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi olacak?

Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 15:55

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi olacak?

Resmi tatil günlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı her zaman sorgulananlar arasında yerini alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de sorgulamalar başladı. Önceki günün de yarım gün olarak değerlendirilmesi toplamda 2,5 günlük bir tatil imkanı sunacak. Düzenlenecek etkinlere katılmak ya da gezi planlarını gerçekleştirmek için 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusu yanıt arıyor. Metrodan otobüslere kadar tüm ulaşım araçlarında araştırmalar başladı. Peki, 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, yanıtlar…