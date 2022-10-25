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Haberler Yaşam 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi olacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 15:55

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi olacak?

Resmi tatil günlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı her zaman sorgulananlar arasında yerini alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de sorgulamalar başladı. Önceki günün de yarım gün olarak değerlendirilmesi toplamda 2,5 günlük bir tatil imkanı sunacak. Düzenlenecek etkinlere katılmak ya da gezi planlarını gerçekleştirmek için 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusu yanıt arıyor. Metrodan otobüslere kadar tüm ulaşım araçlarında araştırmalar başladı. Peki, 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, yanıtlar…

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi olacak?

28-29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi sorusu yanıt aramaya başladı. 1,5 gün sürecek resmi tatil için İETT'de yanıt aranmaya başladı. Cuma ve cumartesi günlerine denk gelen Cumhuriyet Bayramı Cuma günü yarım gün ve cumartesi tam gün olarak resmi tatil sayılacak. Vatandaşlar 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar…

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi olacak?

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında vatandaşların bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması bekleniyor.

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28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi olacak?

Geçen sene uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olmuştu

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi olacak?

28 EKİM CUMA GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramından bir gün öncesi 28 Ekim ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda bayram öncesindeki gün toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet vermedi.

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi olacak?

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazetede yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai ve okullar yarım gün olacak.

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