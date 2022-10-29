Haberler Yaşam 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, Marmaray, Ankaray, İzban ve metrobüs ücretsiz mi?

Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 07:18

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, Marmaray, Ankaray, İzban ve metrobüs ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldi çattı! Milyonlar, etkinlik alanlarına koşup bu kutlu günü en içten duygularıyla kutlayacak. Belediyeler de halk bu coşkuyu daha rahat yaşasın diye milli bayramlarda toplu ulaşımı ücretsiz yapıyor. Bu sebeple 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yöneltiliyor. Marmaray, metrobüs, Ankaray, İZBAN ve İETT otobüsleri gibi birçok araç için bugün toplu taşıma bedava mı sorusu yanıt aramakta. Belediyeler de "bugün toplu taşıma ücretsiz mi" başlıklı aratmalara son dakika duyurularıyla cevap verdi. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar…