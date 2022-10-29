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Haberler Yaşam 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, Marmaray, Ankaray, İzban ve metrobüs ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 07:18

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, Marmaray, Ankaray, İzban ve metrobüs ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldi çattı! Milyonlar, etkinlik alanlarına koşup bu kutlu günü en içten duygularıyla kutlayacak. Belediyeler de halk bu coşkuyu daha rahat yaşasın diye milli bayramlarda toplu ulaşımı ücretsiz yapıyor. Bu sebeple 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yöneltiliyor. Marmaray, metrobüs, Ankaray, İZBAN ve İETT otobüsleri gibi birçok araç için bugün toplu taşıma bedava mı sorusu yanıt aramakta. Belediyeler de "bugün toplu taşıma ücretsiz mi" başlıklı aratmalara son dakika duyurularıyla cevap verdi. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar…

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, Marmaray, Ankaray, İzban ve metrobüs ücretsiz mi?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bugün bazılarımız etkinlik alanlarına akın edip bu kutlu günü kutlayacakken, bazılarımız ise mesai yapmakta. Sabah işine gidecek vatandaşlar "bugün toplu taşıma ücretsiz mi, Cumhuriyet Bayramı toplu ulaşım bedava mı" gibi soruları yöneltiyor. Bu konu hakkında açıklamanın belediyelerden geldiğini hatırlatmakta fayda var. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metrobüs bugün ücretsiz mi? İşte detaylar…

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, Marmaray, Ankaray, İzban ve metrobüs ücretsiz mi?

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, Marmaray, Ankaray, İzban ve metrobüs ücretsiz mi?

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, Marmaray, Ankaray, İzban ve metrobüs ücretsiz mi?

Geçen sene uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olmuştu.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, Marmaray, Ankaray, İzban ve metrobüs ücretsiz mi?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Toplu taşıma hizmeti resmi tatil günlerinde vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. Konuya dair İBB'den şu açıklama geldi;

"Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10'da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi'ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak."

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