Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:50

3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!

Sivas Şarkışla'ya 13 kilometre uzaklıkta bulunan kışla köyü, sel felaketi nedeniyle 1980'li yıllarda boşaltıldı. Şimdilerde 3 harfliler söylentisiyle gündeme gelen ve kimsenin yaşamadığı köyde muhtar adayı çıktı! Köyün eski muhtarı Ahmet Kılıç oğlu Mehmet Kılıç'ın aday olduğunu açıkladı.

İHA
3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!

Sivas'ın Şarkışla ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan kışla köyü, 3 harfliler söylentileri nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 15 yıl önce bütünüyle terk edildiği ve terk edilme nedenin 3 harfliler olduğu iddia edilen köyün eski muhtarı Ahmet Kılıç, köyün 3 harfliler nedeniyle boşaltılmadığını belirtti.

3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!

Kışla köyünün iddiaların tersine 1978 yaşanan bir sel felaketinden sonra seksenli yılların başında göç vermeye başladığı ve zaman içerisinde bütünüyle terk edildiğini belirten eski muhtar Kılıç, yaklaşık 11 yıl önce köye geri göç ettiğini söyledi. Kışla köyünde Kılıç'ın evinde kiracı olarak yaşayan bir aile, Kılıç'ın çobanlığını yapan bir aile ve 5 yıl önce köye göç eden bir aile olmak üzere toplam 15 kişi yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!

10 seçmenin bulunduğu köye 2014 ve 2019 yılları arasında muhtarlık yapan Kılıç, Kışla köyünün muhtarlık görevini oğluna devretti. 2019 yılından günümüze kadar muhtarlık görevini yürüten oğlu Mehmet Kılıç'ın yakın zamanda yapılacak olan seçimlerde tekrar muhtar adayı olduğunu belirtti.

3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!

KÖYDE BİR TEK ONLAR YAŞIYOR!

Yaşanan sel felaketinden sonra köyün göç vermeye başladığını belirten Ahmet Kılıç, "Kışla köyünde yaşayan tek aile benim ailemdir, yaklaşık olarak 2013 yılında tekrardan geri göç ettim, 11 yıldır köyde bulunuyorum. Geçtiğimiz dönem ben muhtarlık yaptım, bu dönem oğlum Mehmet Kılıç muhtarlık ediyor, şuan oğlum hastanede ameliyat olduğu için bu konuşmayı ben yapıyorum.

3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!

Bizim köyümüzde cin dedikleri şey bulunmuyor, köyümüz 1978'de yağan yağmurlardan dolayı sele maruz kaldı. Yaşanan o selden sonra babam köyün ileri gelenlerindendi. Kendisine topal muhtar Mehmet derlerdi, babam köyden göç edince onun arkasına hızlı bir göç akımı olmuştur. 1980'lerde köy tamamıyla boşaldı. Doksanlı yıllarda geri döndüğümüzde köyümüzde 15 haneye yakın yaşayan vardı. Son 15 yıldır da köyde benim dışımda yaşayan yoktur, şu an köyde ne cin vardır ne de ona benzer bir varlık vardır" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA