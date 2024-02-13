3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!

Bizim köyümüzde cin dedikleri şey bulunmuyor, köyümüz 1978'de yağan yağmurlardan dolayı sele maruz kaldı. Yaşanan o selden sonra babam köyün ileri gelenlerindendi. Kendisine topal muhtar Mehmet derlerdi, babam köyden göç edince onun arkasına hızlı bir göç akımı olmuştur. 1980'lerde köy tamamıyla boşaldı. Doksanlı yıllarda geri döndüğümüzde köyümüzde 15 haneye yakın yaşayan vardı. Son 15 yıldır da köyde benim dışımda yaşayan yoktur, şu an köyde ne cin vardır ne de ona benzer bir varlık vardır" şeklinde konuştu.