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3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
13:50
3 harfliler iddiasıyla gündeme gelmişti: Kimse yaşamıyor ama muhtar adayı var!
Sivas Şarkışla'ya 13 kilometre uzaklıkta bulunan kışla köyü, sel felaketi nedeniyle 1980'li yıllarda boşaltıldı. Şimdilerde 3 harfliler söylentisiyle gündeme gelen ve kimsenin yaşamadığı köyde muhtar adayı çıktı! Köyün eski muhtarı Ahmet Kılıç oğlu Mehmet Kılıç'ın aday olduğunu açıkladı.