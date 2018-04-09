3 milyon dolarlık otomobilleri kim alıyor?

Bugatti Chiron modeli 3 milyon dolardan satılan Bugatti'nin patronu Winkelmann aslında hepimizin aklında olan Bu otomobillere kimler biniyor sorusunun yanıtını verdi. Ocak ayında Bugatti'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Stephan Winkelmann, Bugatti'nin müşteri profilini açıkladı. Chiron modeli 3 milyon dolarlık bedelle satılan Bugatti'nin müşteri kitlesi, aslında bu otomobilleri sadece bir hayal olarak nitelendiren birçok kişinin sorduğu o, Bu otomobile kim biniyor sorusunun da en yetkili ağızdan alınan cevabı. Buna göre Bugatti'nin müşteri kitlesi çoğunlukla sıfırdan servet yaratmış erkek otomobilseverlerden oluşuyor. Yani aynı durumdaki kadınlar bir otomobile 3 milyon dolar ödemeye çoğunlukla çok sıcak bakmıyor. İkincisi 3 milyon dolarlık bir otomobili satın alanlar büyük çoğunlukla Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu veya Japonya'dan. Winkelmann bir diğer çarpıcı özellik olaraksa genellikle otomobile bu meblağı ödeyebilen kişilerin garajında en azından 30 otomobili bulunan, evleri, yatları ve uçakları olanlar arasından çıktığını söylüyor. Saatte 420 km hıza ulaşabilen Bugatti Chiron, dünyanın en pahalı 10 otomobili arasında gösteriliyor.