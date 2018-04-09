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3 lık i kim alıyor?

Giriş Tarihi: 09.04.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 11:46
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3 lık i kim alıyor?
3 milyon dolarlık otomobilleri kim alıyor?

Bugatti Chiron modeli 3 dan satılan Bugatti'nin patronu Winkelmann aslında hepimizin aklında olan "Bu e kimler biniyor" sorusunun yanıtını verdi.

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3 lık i kim alıyor?
3 milyon dolarlık otomobilleri kim alıyor?

Ocak ayında Bugatti'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Stephan Winkelmann, Bugatti'nin müşteri profilini açıkladı.

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3 lık i kim alıyor?
3 milyon dolarlık otomobilleri kim alıyor?

Chiron modeli 3 lık bedelle satılan Bugatti'nin müşteri kitlesi, aslında bu i sadece bir hayal olarak nitelendiren birçok kişinin sorduğu o, "Bu otomobile kim biniyor" sorusunun da en yetkili ağızdan alınan cevabı.

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3 lık i kim alıyor?
3 milyon dolarlık otomobilleri kim alıyor?

Buna göre Bugatti'nin müşteri kitlesi çoğunlukla sıfırdan servet yaratmış erkek otomobilseverlerden oluşuyor. Yani aynı durumdaki kadınlar bir otomobile 3 ödemeye çoğunlukla çok sıcak bakmıyor.

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3 lık i kim alıyor?
3 milyon dolarlık otomobilleri kim alıyor?

İkincisi 3 lık bir otomobili satın alanlar büyük çoğunlukla Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu veya Japonya'dan.

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3 lık i kim alıyor?
3 milyon dolarlık otomobilleri kim alıyor?

Winkelmann bir diğer çarpıcı özellik olaraksa genellikle otomobile bu meblağı ödeyebilen kişilerin garajında en azından 30 otomobili bulunan, evleri, yatları ve uçakları olanlar arasından çıktığını söylüyor.

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3 lık i kim alıyor?
3 milyon dolarlık otomobilleri kim alıyor?

Saatte 420 km hıza ulaşabilen Bugatti Chiron, dünyanın en pahalı 10 otomobili arasında gösteriliyor.

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