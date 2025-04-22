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Haberler Yaşam 3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı: Dakikalarca süren işkenceye ödül gibi ceza!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:05

3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı: Dakikalarca süren işkenceye ödül gibi ceza!

Konya'da 3 yaşındaki B.A.C., geçtiğimiz yıl gittiği özel anaokulunun yatakhanesinde uyurken 4 yaşındaki çocuğun saldırısına uğradı. Vücudunu çeşitli yerlerinden ısırılıp, yaralanan B.A.C'nin ailesi olayı yargıya taşıdı. Saldırgan çocuğun annesi ile okul müdürü ve 2 öğretmen hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak okul müdürü Sadettin K.'ya verilen ceza, vicdanları yaraladı.

TOLGA YANIK
3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı: Dakikalarca süren işkenceye ödül gibi ceza!

Kan donduran olay, geçtiğimiz yıl 24 Nisan günü merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan bir özel kreşte meydana geldi. Fatih ve Elife C. çifti, saldırıdan iki ay kadar önce çocuklarını özel kreşe yazdırdı.

3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı: Dakikalarca süren işkenceye ödül gibi ceza!

Olay günü kreşin yatakhanesinde uyuyan çocuklardan 4 yaşındaki M.U.S., yerinden kalkıp, B.A.C'nin yatağına gitti. M.U.S., B.A.C'nin yatağına çıkıp çocuğu ısırmaya başladı.

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3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı: Dakikalarca süren işkenceye ödül gibi ceza!

Çocuğun çığlıkları üzerine yatakhaneye gelen öğretmenler, M.U.S'yi güçlükle ayırabildi. Vücudunda yaralar oluşan B.A.C., hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Saldırı anı ise kreşin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı: Dakikalarca süren işkenceye ödül gibi ceza!

SALDIRGAN ÇOCUĞUN ANNESİ VE 3 KREŞ PERSONELİ KUSURLU BULUNDU
B.A.C'nin ailesi konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı: Dakikalarca süren işkenceye ödül gibi ceza!

Soruşturma çerçevesinde saldırgan çocuk M.U.S'nin annesi Gizem Nur S. (31), okul idarecisi Sadettin K. (32) ile öğretmenler Enise Ü. (24) ve Güner E. (36) hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.