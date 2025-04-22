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3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı: Dakikalarca süren işkenceye ödül gibi ceza!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:05
3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı: Dakikalarca süren işkenceye ödül gibi ceza!
Konya'da 3 yaşındaki B.A.C., geçtiğimiz yıl gittiği özel anaokulunun yatakhanesinde uyurken 4 yaşındaki çocuğun saldırısına uğradı. Vücudunu çeşitli yerlerinden ısırılıp, yaralanan B.A.C'nin ailesi olayı yargıya taşıdı. Saldırgan çocuğun annesi ile okul müdürü ve 2 öğretmen hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak okul müdürü Sadettin K.'ya verilen ceza, vicdanları yaraladı.