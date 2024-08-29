Giriş Tarihi: 29.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
10:09
30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı borsa çalışma saatleri
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle "30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine devam edebiliyor. Peki, 30 Ağustos 2024 Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? İşte, Borsa İstanbul çalışma saatleri...