30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı borsa çalışma saatleri

30 Ağustos'un bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle gözler borsa İstanbul çalışma saatlerine çevrildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta törenlerle ve etkinliklerle kutlanacak. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar…