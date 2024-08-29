Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 29.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:09

30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı borsa çalışma saatleri

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle "30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine devam edebiliyor. Peki, 30 Ağustos 2024 Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? İşte, Borsa İstanbul çalışma saatleri...

30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı borsa çalışma saatleri

30 Ağustos'un bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle gözler borsa İstanbul çalışma saatlerine çevrildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta törenlerle ve etkinliklerle kutlanacak. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar…

30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı borsa çalışma saatleri

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak için bu tarih ulusal bayram olarak kutlanıyor. 30 Ağustos cuma günü resmi tatil olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı borsa çalışma saatleri

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

Borsa İstanbul resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor. 30 Ağustos da o günler arasında.

Buna göre Borsa İstanbul Cuma günü hizmet vermeyecek.

30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı borsa çalışma saatleri

ORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yeni Yıl Tatili Kapalı

Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

Ramazan Bayramı Kapalı

Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadara

Kurban Bayramı Kapalı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

Zafer Bayramı Kapalı

Cumhuriyet Bayramı Kapalı

30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü borsa çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı borsa çalışma saatleri

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul faaliyetlerine 2 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

SON DAKİKA